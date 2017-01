12 millions de français ont des problèmes pour payer leur facture de chauffage l'hiver comme Rémy et Eve deux Rochelais

Selon l'observatoire national de la précarité énergétique, il y a en France près de 12 millions de personnes qui ont des problèmes pour payer leur factures pour se chauffer l'hiver. Rémy et Eve, deux rochelais ont dû quitter une vieille maison de 120m² mal isolée pour vivre dans un bus scolaire.

"Quand j'ai vu la facture de chauffage pour 4 mois d'hiver, près de 2500 euros, j'ai téléphoné à mon fournisseur d'énergie pensant qu'il y avait un problème ... " Rémy ce Rochelais de 30 ans se rappelle encore de la réponse. "Pour du gaz, non c'est normal, votre prédécesseur était plutôt dans les 3000 euros". Le choix de vivre en collocation avec sa compagne Eve et deux autres personnes prend tout de suite un coup dans l'aile. Cette vieille maison de 120m² est un véritable gouffre financier pour le couple qui ne peut plus assumer financièrement. En Novembre 2015, le choix est radical, ils quittent tout, achètent un vieux bus scolaire à Dunkerque, l'aménagent et l'habitent. Ce couple un peu bohème s'est installé à quelques 10aines de mètres de l'océan, quelque part entre la Rochelle et Aytré. Une rupture totale avec leur vie d'avant. Il ne fait pas beaucoup plus chaud en plein hiver dans un bus chauffé avec un petit poêle à bois, " 8 à 9°C le matin au réveil, çà pique un peu". Mais Rémy assume ce choix et Eve avec un grand sourire prend un certain plaisir à être chez elle, sans rien attendre d'un propriétaire qui ne prend pas la décision de mieux isoler son logement. ll ne fait pas chaud, mais la vue est belle, cela leur suffit aujourd'hui. A 37 ans, Eve rêve de réussir son concours pour devenir Notaire, elle l'a loupé 3 fois, Rémy lui est électricien et cherche dans ce domaine peut-être dans le monde nautique. En attendant des jours meilleurs, ils économisent un peu, avec l'idée tout de même qu'un jour ils auront les moyens d'habiter un logement décent.