12 mois avec le coronavirus qui ont changé nos vies: les éboueurs de Paris, exposés mais invisibles

Ils ont continué à collecter les poubelles même au plus fort des mesures de confinement : depuis un an, les éboueurs de la ville de Paris restent mobilisés, en devant gérer un afflux de nouveaux déchets.

Dans la benne du camion, les sacs poubelles sont vidés, de petits bouts de tissus bleus restent accrochés sur les rebords. "Les masques, il y en a de plus en plus", lance Hakim Balit, éboueur. Lui et ses collègues ont beau avoir des gants en latex désinfectés à chaque retour à l'atelier, par-dessus une autre paire renforcée, la crainte de toucher des déchets contaminés reste présente. "On évite de les toucher même avec les gants, des fois on se touche le visage", ajoute-t-il.

Les masques, nouveau fléau

Il a été comme tous les balayeurs à l'arrêt forcé lors du premier confinement, les équipes ayant été restreintes sur les collectes des ordures ménagères. Les ripeurs comme son binôme Joël Belocian, depuis l'arrière du camion, n'ont en revanche pas arrêté. "Il a fallu faire face, réadapter tout le système de travail, indique l'éboueur. C'était vraiment compliqué, on était toujours présents sur le terrain."

On venait travailler avec la peur au ventre au début.

Difficile aussi d'y voir clair au début de la crise sanitaire sur les modes de transmission du coronavirus : alors que certains français désinfectent leurs courses en rentrant, les éboueurs s'interrogent sur les poubelles qu'ils récupèrent. "On avait des craintes, si on manipulait quelque chose, qu'on puisse être infectés", explique Joël Belocian. Depuis, il a retrouvé de la sérénité, mais c'est désormais dans le travail quotidien que les effets des contraintes sanitaires se font sentir. "Les gens laissent les masques par terre, on est obligés de les mettre dans les poubelles", lance Hakim Balit.

Réadapter le dispositif

La fermeture prolongée des restaurants n'arrange rien avec l'essor de la vente à emporter : "les gens mangent beaucoup dehors et laissent leurs déchets là où ils mangent", déplore-t-il. Depuis plusieurs semaines, les agents de la propreté de paris accrochent des sacs poubelle dans des lieux stratégiques de regroupement où il n'y a pas de poubelle, mais le constat est le même selon lui. "On retrouve tout à côté, soupire-t-il. C'est le jeu du chat et de la souris, _on passe dans certaines rues, et un quart d'heure après, il y a déjà des déchets_."

Sentiment confirmé par le chef de secteur des éboueurs dans le 20ème arrondissement de Paris, Jean-Philippe Culioli : "on a une légère augmentation des déchets qu'avant covid mais seulement à la marge. C'est surtout la répartition qui change, on intervient plus dans les quartiers résidentiels et moins dans les quartiers passants." Les équipes prévoient désormais des poubelles supplémentaires avant chaque week-end de beau temps, notamment près des parcs et espaces verts, conscientes que les parisiens se retrouvent alors massivement en extérieur.

Une reconnaissance éphémère

Avec les habitants qui ont repris leurs marques à la rentrée de septembre dans l'espace public, les critiques sont elles aussi revenues. Les petits mots d'encouragements scotchés sur les poubelles, les remerciements qui avaient émaillé le tout premier confinement, "c'est terminé", lâche Jean-Philippe Culioli : "au-début, les gens avaient conscience que les éboueurs continuaient à être présents et à s'exposer pendant le premier confinement, mais _depuis, les exigences sont revenues_."

Si les travailleurs du premier confinement ont pu toucher une prime de 35 euros brut par jour, ce geste financier n'a pas été réitéré en novembre dernier. Plus largement, c'est "le manque de reconnaissance" qui attriste Hakim Belit : "les gens ont applaudi, ont dit merci, mais derrière, _une fois le premier déconfinement passé, au lieu de nous remercier d'effectuer le maximum, on a eu droit aux remarques_." "Pour nous, c'était vraiment une injustice, conclut Joël Belocian. Imaginez-vous qu'on s'arrête en même temps que les autres professions : Paris serait sous les déchets."