Policier, pompier, infirmière ou donneurs de sang, ils nous racontent leur crise du coronavirus

Depuis le début de la crise sanitaire, ils se sont mobilisés, adaptés aux bouleversements de la vie quotidienne, ils se sont investis aux côtés des malades, ils ont donné de leur temps ou de leur énergie pour rendre nos vies plus faciles. Portraits de quelques Limousins engagés et solidaires.

Adeline, Olivier, Eloïse et Franck contribuent, chacun à leur manière, à faciliter la vie de tous dans cette crise

Il y a un an, le 17 mars 2020, la France basculait dans une autre dimension et découvrait le confinement. Décidé par le gouvernement pour tenter de ralentir l'épidémie de Covid-19, il a radicalement changé nos vies, sans doute pour longtemps.

Beaucoup moins d'interventions pour des bagarres ou des accidents

L'interdiction de sortir de chez nous, sauf motif impérieux, est quasi-inédite a évidemment été particulièrement ressentie chez les forces de l'ordre et les secours. Dès les premiers jours du confinement, ils voient le nombre d'interventions baisser radicalement, de 20 à trois par jour explique le pompier Olivier Guionnet, adjudant de la caserne de Limoges. "Le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir, avec les discothèques, l'alcoolémie exagérée qui entrainent bagarres, accidents et autres... Aujourd'hui, les quelques accidents qu'on fait la nuit, c'est bien souvent les livreurs."

Portraits croisés d'un policier et d'un pompier qui ont vécu la crise sanitaire sur le terrain Copier

Sur le terrain, les gendarmes et les policiers se retrouvent mobilisés pour des contrôles d'attestations "quasi H24", qui ont radicalement changé la physionomie du métier, détaille David Maury, brigadier chef de la police à Brive également représentant syndical Alliance. La situation a aussi miné le moral de certains collègues : "on a bien senti dès le début une sorte d'opposition des gens vis-à-vis de nous".

Des infirmières à domicile particulièrement exposées

L'année qui s'est écoulée a été particulièrement compliquée pour les soignants, qui se sont retrouvés en première ligne pour lutter contre la pandémie. Eloïse Mournetas, 30 ans, est infirmière à domicile depuis 4 ans à la Croix Rouge de Châlus. Elle adore son métier, mais la crise sanitaire pourrait bien avoir raison de sa passion.

On aime les gens, on aime notre métier, mais on n'est pas assez reconnus - Eloïse, infirmière à domicile

On parle souvent des Ehpad, des hôpitaux, mais nous on est toujours la dernière roue du carrosse". Pourtant, Eloïse veut rester positive : " On essaie de sourire sous les masques".

La situation est très compliquée pour Eloïse, infirmière à domicile Copier

Deux donneurs mobilisés face à la pénurie de sang

Parmi les conséquences inattendues mais dramatiques de la pandémie, l'EFS, l'établissement français du sang a dû faire face à une chute brutale du nombre de dons de sang. Entre les craintes sanitaires et l'annulation de nombreuses collectes, notamment dans les universités et les entreprises, les temps sont durs. Heureusement, l'EFS peut compter sur certains donneurs fidèles, comme Adeline et Franck, respectivement 31 et 25 ans de dons de sang.

Adeline et Franck ont continué à donner leur sang pendant les deux confinements © Radio France - Nolwenn Quioc

Franck, qui organisait même des collectes au sein de l'Udaf, l'association où il travaille, avant la crise, ne s'est pas posé la question de continuer ou pas de donner son sang en ces périodes de craintes sanitaires.

"Il n'y a rien d'héroïque à donner son sang" expliquent Adeline et Franck Copier

"Pourquoi faudrait-il se poser la question d'être citoyen ? Dans la peur collective on va ne pas donner son sang, mais au final pour y avoir été trois fois le personnel est très précautionneux, moi je ne me suis pas senti en danger". Adeline, elle, admet qu'elle avait tout de même une crainte : croiser la police en se rendant sur une collecte.

Alors sont-ils des héros ? "Non, il n'y a rien d'héroïque à donner son sang. Il y a médecins qui donnent leur sang, c'est un acte héroïque, il y a des gens qui donnent un rein, c'est un acte héroïque". D'autant que la crise sanitaire "n'arrête pas les maladies, elle n'arrête pas les problématiques de solidarité, et le don de sang en fait partie" s'exclame Franck. Pour faire face aux besoins, il faudrait 800 dons de sang par semaine en Limousin. Pour apporter sa contribution et aider à sauver des vies, il faut prendre rendez-vous sur le site de l'EFS.