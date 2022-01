12 sangliers tués pendant la battue administrative au golf de Périgueux

12 sangliers ont été tués pendant la battue administrative au golf de Périgueux. Cette battue a été autorisée par la Préfecture de la Dordogne à cause des dégâts provoqués par les animaux dans le secteur. "Il en va de la survie économique du golf" explique son directeur.

Une vingtaine de chasseurs, une dizaine de bénévoles encadrés par un lieutenant de Louvèterie ont participé à cette battue administrative au Golf de Périgueux ce samedi 15 janvier. Selon le directeur du golf, 12 sangliers ont été tués. La battue a duré environ 7 heures, entre 8h30 et 15 heures. Le golf a rouvert dans l'après-midi tout comme la voie verte.

Une battue autorisée par la Préfecture

Avant l'organisation de cette battue, d'autres actions ont été menées pour disperser les sangliers mais sans succès affirme le directeur du golf et les animaux provoquent des dégâts quotidiens sur les pelouses. Sans cette battue, la survie du golf était remise en cause explique le Dimitri Montalieu : "Nous sommes l'un des golfs les moins chers et nous sommes une association, ce qui veut dire que l'argent que nous gagnons nous le réinvestissons dans le golf. Nous voulons garder cette accessibilité. Avec une pelouse de moins bonne qualité, cela veut dire que les membres viennent moins ou vont ailleurs".

Selon la direction du golf, les sangliers sont arrivés sur le golf de Périgueux qui fait 45 hectares en août dernier. Ils restent notamment derrière le château dans des ronces qui doivent être prochainement nettoyées par les services de la Ville de Marsac-sur-l'Isle.