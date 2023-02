Douze terrains de padel vont voir le jour à Cannes-la-Bocca

C'est un énorme projet sportif qui va voir le jour à Cannes-La-Bocca, non loin du Palais des Victoires, des stades Maurice Chevalier et Pierre de Coubertin, des tennis municipaux Cannes Garden ou du centre aquatique du Grand Bleu. La municipalité a en effet, le 13 février dernier, approuvé en conseil municipal le choix du groupe LE FIVE pour construire puis gérer douze terrains de padel-tennis ; un complexe s'étalant sur 11.714 mètres carrés et comprenant douze terrains dont huit couverts, quatre en extérieur et un central avec des gradins pouvant accueillir 250 spectateurs.

Mais ce futur temple du padel azuréen proposera aussi des vestiaires et sanitaires, une terrasse de 150 mètres carrés et un sport bar de 200 mètres carrés, un restaurant aux inspirations méditerranéennes, deux terrains de pétanque, des tables de ping-pong, une plage de sable et un parking de 20 places.

Fin des travaux en 2025

En clair, un espace qui risque très vite d'être pris d'assaut quand on sait que les joueurs de padel sur la Côte d'Azur n'arrivent pas à trouver de créneaux pour jouer à ce sport dont l'engouement est énorme. Un engouement qu'aucun sport n'a jamais connu auparavant. Par ailleurs, la ville de Cannes fait savoir que "la société LE FIVE s’engage sur une redevance annuelle à hauteur de 80.000 euros pour la ville". Le montant des investissements prévus s’élève à 3,5 millions d’euros. Les travaux ont été prévus pour durer trente mois. Ils devraient s'achever en fin d'année 2025.