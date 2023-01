120 bénévoles, 11 chars et 120 000 fleurs  : le carnaval de Malemort se prépare

Dans un mois c'est le carnaval de Malemort en Corrèze, sans doute l'un des plus gros de la région. Alors c'est l'effervescence déjà pour le comité des fêtes de la commune qui l'organise depuis 1934. Il faut terminer les 11 chars fleuris. Comme chaque fois ils représentent des personnages de bandes dessinées et de dessins animés.

Depuis le mois d'octobre

C'est un travail de titan pour les fabriquer tous. Il mobilise environ 120 bénévoles, à pied d'œuvre dès le mois d'octobre en particulier pour confectionner les 120 000 fleurs de papier crépon, environ, qui sont nécessaires pour créer tous les personnages. "Et après quand ça approche c''est tous les jours" précise Annick. De fait dans la salle des fêtes des châtaigniers c'est l'effervescence depuis plusieurs semaines.

10 000 fleurs au moins pour chaque personnage

Il faut près de 6 mois aux bénévoles pour confectionner les 120 000 fleurs © Radio France - Philippe Graziani

"Il faut savoir tout faire" souligne Bernard. Il faut savoir souder pour réaliser les armatures de métal et de grillage, encoller, peindre et ensuite avec minutie poser unes à unes les fleurs délicates dans les mailles du grillage. Chaque personnage en nécessite entre 10 000 et 15 000. Les bénévoles ne comptent pas leur temps. Même si la plupart ont dépassé l'âge légal ! "Justement il me tardait la retraite pour redevenir un peu un enfant" s'amuse Raymond. Et si Annick regrette le peu d'engouement des jeunes à prendre la relève elle n'en soulève pas moins le bonheur que ce carnaval donne à ses artisans. Un carnaval au succès incontestable chaque année avec des milliers de visiteurs et des chars qui s'arrachent. Après les deux défilés ils sont revendus à d'autres carnavals notamment dans le Cantal, la Dordogne ou en Aveyron.

Les personnages sont solidement arrimés sur des remorques. Certains pèsent près de 100 kg © Radio France - Philippe Graziani

120 bénévoles parmi lesquels peu de jeunes regrette le comité des fêtes de Malemort © Radio France - Philippe Graziani