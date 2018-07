Lundi matin, 120 enfants nordistes ont pris le train direction, au choix, Angers, Bordeaux et Montpellier. Ils sont accueillis pendant trois semaines dans des familles qui acceptent de partager leurs vacances.

Lille, France

Dossards fluorescents sur le dos, les enfants attendent sagement le départ de leur train. Ils sont 120 ce lundi matin, ravis de rejoindre leurs familles de vacances : des familles volontaires pour accueillir chez elle des enfants qui n'ont pas la chance de partir avec leurs propres parents. "C'est une double belle expérience", pour les uns et les autres, affirme Xavier Villette, délégué du Secours catholique à Lille.

Moyennant une centaine d'euros, les enfants à partir de 6 ans peuvent partir trois semaines et dormir seuls ou à deux, selon les disponibilités. Ce dispositif a été créé il y a 70 ans par le Secours catholique. Pour Coline, Armentiéroise de huit ans, c'est déjà sa troisième participation. "J'ai hâte de retourner dans ma famille de vacances, se réjouit la petite fille. Ils ont Zig et Zag, deux tortues, et un chien qui s'appelle Gaïa".

Piscine, plage, zoo et cinéma, Coline et les autres auront des vacances bien remplies. Ils partageront le quotidien de leur autre famille, le temps d'un été. Des petits bonheurs qui font vite oublier les adieux parfois déchirants avec leurs parents. "J'ai pleuré", reconnait Coline. Mais j'ai emmené mon doudou avec". Tout est bien qui finit bien.

Comment s'inscrire ?

Le mode d'emploi de l'Accueil familial de vacances - nom du dispositif du Secours catholique - est à lire sur leur site internet. Le Secours catholique tente de placer les enfants bénéficiaires dans des familles volontaires qui possèdent des enfants du même âge. Les familles volontaires pour accueillir un enfant doivent se faire connaître dès le mois de mars. Pour celles qui souhaitent envoyer leurs enfants en vacances, il est conseillé de se rapprocher tôt dans l'année d'un bureau en région du Secours catholique.