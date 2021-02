Manifestation pour la hausse des salaires et défense du droit du travail : 120 personnes réunies à Auxerre

Les manifestants se sont retrouvés à 10h30 jeudi, place de l'arquebuse à Auxerre, à l'appel de plusieurs syndicats. Le rassemblement visait à défendre le droit du travail, demander une politique de l'emploi qui supprime la précarité et qui revalorise l'ensemble des salaires sur la base d'un Smic à 1800 euros brut.

Contre la précarité

Parmi les manifestants, Isabelle Michaud. Syndicaliste CGT, elle est aide soignante à Joigny auprès de particuliers employeurs. Dans ce secteur, les contrats sont souvent précaires, avec des employeurs qui selon elle, ne connaissent pas les conventions collectives. Et la situation s'est encore dégradée ces derniers mois. " La crise sanitaire depuis le mois de Mars a provoqué de nombreux licenciements. Et aujourd'hui on demande la valorisation de notre travail puisque le président et les ministres nous ont félicité publiquement. Mais en fin de compte notre vie au travail n'a pas changé. Ni les conditions ni les salaires. Les mieux payés chez nous sont à 12 euros de l'heure. On s'occupe de personnes en situation de handicap, des personnes âgées. Donc l'heure de travail que l'on fait chez les gens vaut plus que ça. Entre 12 et 15 euros de l'heure ça devrait être le minimum. "

Isabelle Michaud est syndicaliste CGT. Elle travaille comme aide soignante à Joigny auprès de particuliers employeurs. Copier

Soutien aux salariés de Yoplait à Monéteau

Présents également dans la manifestation, des salariés de Yoplait. Depuis plus d'une semaine, ils sont mobilisés chaque midi devant les grilles de leur entreprise à Monéteau. Ils protestent contre le plan de réorganisation du service maintenance de l'usine. Les salariés de ce service n'ont pas été consultés. Et leur charge de travail a été augmentée sans contrepartie selon Luis Francisco , délégué CGT chez Yoplait. "L'entreprise doit reconnaitre financièrement la polyvalence, sur plusieurs postes et plusieurs ateliers, qui est demandé aux salariés de ce service. D'autant plus que cette polyvalence, elle est reconnue pour des salariés d'autres services. Il ne doit pas y avoir deux poids deux mesures, on est tous employés chez Yoplait. "

Luis Francisco , délégué CGT chez Yoplait à Monéteau Copier

Les manifestants ont défilé sur le boulevard Vauban à Auxerre en direction du rond point de Paris. Ils se sont ensuite rendus devant les locaux de l'usine Yoplait à Monéteau.