120 personnes rassemblées devant l'hôpital Saint-Jacques pour protester contre le pass sanitaire

Environ 120 personnes ont répondu ce jeudi à l'appel des syndicats FO, Sud et FSU pour protester contre la mise en place du pass sanitaire et la vaccination obligatoire. Le rassemblement a eu lieu devant l'hôpital Saint-Jacques de Besançon à 16h30.

Des soignants continuent de se mobiliser contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire. 120 personnes se sont rassemblées devant l'hôpital Saint-Jacques, ce jeudi, après l'appel à manifester des syndicats FO, FSU et Sud.

Trois personnes se sont relayées pour lire des témoignages de soignants à bout et révoltés contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire.

Les manifestants demandent la suppression de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire. © Radio France - Corentin Debuire

Des infirmières ont ensuite brûlé des diplômes et jeté leur blouse, en symbole. "De toute façon, on va nous licencier, on n'en a plus besoin", explique Ludivine Vinel, secrétaire du syndicat FO.

Des infirmières ont brûlé des diplômes. © Radio France - Corentin Debuire

D'autres ont jeté leur blouse. © Radio France - Corentin Debuire

Les trois syndicats présents poursuivent leur grève illimitée et affirment continuer jusqu'au bout.

FO appelle à manifester de nouveau, jeudi 2 septembre, devant l'espace Nelson Mandela de Besançon.