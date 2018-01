Que sont devenus les migrants de Calais? 1445 d'entre eux étaient censés être accueillis en 2016 en Occitanie. La région a créé environ 1200 places selon la Cimade. Explications et reportage à Bruniquel, dans le Tarn-et-Garonne où 24 migrants avaient trouvé refuge il y a un an et demi.

Emmanuel Macron était en visite à Calais mardi 16 janvier, en plein débat sur la réforme du droit d'asile.

Pour démanteler la jungle de Calais, le gouvernement de François Hollande avait à l'époque promis de créer 12 000 places partout en France pour accueillir les migrants.

En Occitanie, 1445 places étaient attendues.



1200 places sur 1445 promises en Occitanie

Selon Pierre Grenier, délégué régional de la Cimade, 1200 à 1300 migrants de Calais ont été accueillis un peu partout en Occitanie ; beaucoup d'hommes seuls du Soudan, d'Erythrée et de pays en guerre.

"Mais la difficulté c'est que l'on a très peu de visibilité sur ce qui se passe dans les centres d'accueil et d'orientation (CAO)", explique Pierre Grenier, qui dénonce le manque de moyens pour les personnes qui gèrent ces lieux.

Il assure que cela se passe bien dans les lieux où les municipalités s'impliquent et cite Aurignac, en Haute-Garonne.

L'exemple de Bruniquel

A Bruniquel, dans le Tarn-et-Garonne, les 24 Afghans et Soudanais accueillis en 2016 se sont aussi bien intégrés. Il faut dire que les habitants se sont mobilisés. "On a essayé de leur faire un petit cocon", raconte Louisette, une habitante.

Les migrants ont été accueillis dans ce centre de Bruniquel. Ils vont déménager dans quelques jours à Parisot, à quelques kilomètres de là dans uns un centre qui accueillera une cinquante de demandeurs d'asile. © Radio France - Olivier Lebrun

Beaucoup de bénévoles continuent à les suivre pour les aider à trouver une formation, un travail, à construire une nouvelle vie.

A ce jour, onze de ces migrants ont déjà obtenu leur statut de demandeur d'asile.

Ecoutez le reportage d'Olivier Lebrun de France Bleu Occitanie.

Un nouveau centre à Toulouse

Par ailleurs, Gérard Collomb, le Ministre de l'Intérieur, a indiqué dimanche 14 janvier que des centres d'accueil et d'examen des situations (CEAS), expérimentés depuis juillet notamment à Paris, seraient généralisés. A Toulouse, un CEAS a ouvert fin décembre. Des migrants y sont nourris, logés, soignés et on examine leur situation administrative le plus rapidement possible.

Un dispositif qui ne satisfait pas Pierre Grenier : "Le gouvernement crée des structures d'accueil où l'on trie, et cela nous inquiète. On promet un lit contre un renvoi vers une demande d'asile ou un centre de rétention."

Le gouvernement "pas à la hauteur"

Pour Pierre Grenier, la visite d'Emmanuel Macron à Calais était "décalée" et "pas à la hauteur des attentes en terme d'accueil des personnes migrantes. On doit les accueillir plus dignement. Il y a une _urgence humanitaire._"

Pierre Grenier, délégué régional de la Cimade en Occitanie. © Radio France - Alban Forlot

Selon le délégué régional de la Cimade, le projet de loi asile-immigration qui doit être présenté en février ne résoudra rien.

Cette loi est dans la logique de ce qui est fait depuis des décennies, avec une stigmatisation des personnes étrangères . Or, cette politique a montré son échec, il faut changer de paradigme et faire une politique d'hospitalité, qui n'a jamais été tentée.

Avec cette loi, le gouvernement dit vouloir "mieux accueillir les réfugiés et mieux expulser les illégaux" ; elle raccourcirait notamment les procédures de demandes d'asile à six mois -alors qu'aujourd'hui une demande est instruite en un an en moyenne- tout en doublant la durée de rétention administrative (90 jours contre 45).