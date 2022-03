121 réfugiés ukrainiens sont arrivés à Orléans ce vendredi

Ludmila et son fils ont fui la guerre en Ukraine et sont arrivés ce vendredi à Orléans

Ludmila a 42 ans. Avec son fils âgé de 8 ans, elle a quitté sa ville de Tcherkassy, à l'Est de Kiev, en Ukraine pour fuir la guerre. Et finalement rejoindre Orléans, après un passage en Pologne. "C'était une décision très difficile à prendre, confie-t-elle. Mais depuis 3 semaines, on entendait les sirènes et les bombardements, mon fils était tellement stressé, il n'arrivait plus à dormir. Je vis seule avec lui, il fallait qu'on parte."

Prise en charge au complexe sportif de la Source...

Ludmila et son fils font partie des 121 réfugiés ukrainiens arrivés ce vendredi à Orléans, qui avait affrété mardi matin 2 bus pour Cracovie, sa ville jumelle en Pologne. "Je n'avais jamais entendu parler d'Orléans, reconnaît-elle, mais quand on m'a proposé d'aller en France, je me suis dit : "Pourquoi pas ?", même si je ne parle pas français. Le trajet a été long, mais c'est tellement important que de se sentir en sécurité, je suis contente d'être là. Je suis si émue de l'accueil chaleureux que l'on reçoit ici !" Cadre dans une entreprise de fabrication d'alcool en Ukraine, elle a l'espoir de pouvoir bientôt travailler en France.

Le complexe sportif de la Source s'est transformé en camp de réfugiés pour l'espace d'une journée © Radio France - François Guéroult

Tous ces réfugiés ont d'abord été pris en charge par les services de la ville d'Orléans, avec l'aide du Secours catholique. Des tentes avaient été installées au complexe sportif de la Source, pour leur permettre un premier temps de repos ; une assistance médicale, un repas, une douche, des vêtements leur ont été proposés. Il s'agit, pour la plupart, de femmes avec leurs enfants. Ils ont accompli aussi quelques démarches administratives ; un sac de bienvenue leur a été distribué, avec un plan de la ville, des titres de transport TAO, quelques jeux.

... avant de rejoindre les familles d'accueil volontaires

Irina Lefort a servi de traductrice. Cette Ukrainienne vit à Orléans depuis 3 ans, et elle est aujourd'hui bouleversée : "J'ai vu à la télé nos villes qui sont détruites, raconte-t-elle, et je vois aujourd'hui, chez les personnes qui arrivent, la douleur dans leurs yeux. Je vois des petits sacs à dos, des chats, des chiens, les gens ont essayé d'emporter ce qu'ils pouvaient de leur vie, c'est terrible, je n'aurais jamais pensé vivre cela en 2022, et que ce serait avec mon pays." Mais la jeune femme se dit "soulagée" par cet élan de solidarité.

Du thé, du café, des jus de fruits proposés à l'arrivée des réfugiés © Radio France - François Guéroult

Les réfugiés ukrainiens seront hébergés cette nuit, et pour plusieurs jours, dans des familles d'accueil qui se sont portées volontaires à Orléans, et dans la métropole. "Le centre communal d'action sociale a mis en place une cellule de crise jeudi dernier, explique Régine Bréant, l'adjointe aux solidarités. Nous avons ainsi pu établir une relation entre accueillants et accueillis ; nous avons insisté sur le fait que les familles d'accueil s'engageaient pour au moins plusieurs jours." Le temps en fait de trouver des solutions de logement plus durable auxquelles travaille la ville.