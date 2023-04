12e manif contre la réforme des retraites à Pau et Tarbes: "On n'a pas fait tout ça pour s'arrêter maintenant"

Au 12e jour de mobilisation contre la réforme des retraites, ce jeudi 13 avril, le nombre de manifestants est en nette baisse en Béarn et en Bigorre, avec 5 000 personnes dans les rues de Pau selon la CGT. La police compte 3 000 manifestants à Tarbes, 7 000 selon l'intersyndicale. Mais dans les cortèges, les opposants à la réforme annoncent d'ores et déjà que la décision du Conseil constitutionnel de valider ou pas la loi, prévue ce vendredi 14 avril, ne devrait rien changer à leur détermination.

"On n'acceptera pas cette loi"

Le nombre de manifestants divisé par deux par rapport à la semaine dernière, ce jeudi à Pau, mais toujours autant de détermination dans le cortège. © Radio France - Manon Claverie

"On n'a pas fait tout ça pour s'arrêter maintenant. Nous, c'est le retrait qu'on demande. C'est clair, c'est précis, on n'acceptera pas cette loi", lance dans le cortège palois Anne, salariée des Finances publiques et membre de l'Union départementale CGT. "Il y en a un qui est sourd, il va falloir qu'on lui débouche un petit peu les oreilles. S'il n'entend pas, on va continuer. Il est hors de question qu'on pousse toujours les mêmes à se saigner", abonde Mario, syndiqué FO, employé chez Safran.

Manifestation prévue ce vendredi soir à Pau

À Pau, ce jeudi matin, l'ambiance dans la manifestation reste bon enfant et familiale. Mais certains, comme Isabelle, infirmière scolaire, craignent que la situation ne dégénère, si le gouvernement persiste. "De guerre lasse la mobilisation va peut-être s'arrêter... mais s'arrêter pour reprendre beaucoup plus fort une prochaine fois. Madame 49-3, il faut qu'elle arrête parce qu'elle va avoir la révolution dans la rue", s'inquiète-t-elle.

Une manifestation est déjà prévue en centre-ville de Pau ce vendredi à 18 heures, après l'annonce de la décision du Conseil constitutionnel. Des actions sont également prévues dans la journée et le week-end.