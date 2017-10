13 000 coureurs: beau succès populaire pour la 3ième édition du Run in Reims

Ciel bleu et soleil brillant pour la troisième édition du Run in Reims ce dimanche 15 octobre. Trois épreuves, trois distances au programme. Les semi-marathoniens et marathoniens ont été les premiers à s'élancer à 8h30. Les dossards du 10 km sont partis à 11h

C'est un rémois qui a remporté le marathon, Alexandre Purnelle. Il a couru les 42 kilomètres en 2h36'17" ( temps réel ). Très belle performance d'autant qu'il améliore de plus de quatre minutes le temps réalisé l' an dernier par Nicolas Fichter qui avait franchi la ligne au bout de 2h40'52". Coralie Baudoux ,première féminine se classe 21ième avec un temps de 3h01'45".

L'ardennais Damien Labroche remporte le semi. Sa plus belle victoire en 1h10'30" en temps réel. Delphine Dubois se classe première féminine en 1h24'05". Le 10 km a été remporté en 0h30'46" par Guylain Schmied.

Run in Reims 2017. Chacun sa médaille © Radio France - Sylvie Bassal

Des kilomètres avalés, sueur et performance, avec, au bout de la route la médaille du Run in Reims 2017.

Reims est la troisième ville de France a organiser son "Run in", après Lyon qui a initié le rendez-vous en 2013 et Marseille l'année suivante. L'atout majeur pour les marathoniens, une course dans les vignes aux couleurs de l'automne.