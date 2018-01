Le Mans, France

Yann Raud, est le responsable prévention à la CPAM de la Sarthe. On fait le point avec lui sur la mise en place des onze vaccins obligatoires.

La CPAM ne contrôlera pas pour voir si tous les vaccins sont faits

"La CPAM a communiqué vers les professionnels de santé, essentiellement vers les pédiatres, et les sages-femmes" nous dit Yann Raud, responsable de la prévention à la CPAM de la Sarthe. "Depuis le premier janvier, tous les enfants qui naissent jusqu'à leurs deux ans sont concernés; ça représente un peu plus de 13.000 enfants sur le département. Les vérifications se feront dans les collectivités à partir du premier juin. On est sur une dizaine d'injections sur les deux ans. C'est espacé, on ne fait pas tout en même temps. Les vaccins ne pourront pas se faire chez les pharmaciens. La CPAM de la Sarthe ne fera pas de contrôle, ce n'est pas son rôle. Nous notre rôle, c'est de rembourser ses vaccins. Les contrôles seront faits dans les collectivités via l'éducation nationale et les crèches. Sur les six premiers mois, on est sur de l'information et de la pédagogie, et puis ensuite il y aura la possibilité lorsque les enfants seront en retard de fournir un certificat valable trois mois pour que les enfants aillent se faire vacciner".

Ne pas oublier l'importance de la vaccination

"On a oublié aujourd'hui l'existence de ces maladies infectieuses parce que justement le vaccin les a éradiqué" rappelle Yann Raud, responsable de la prévention à la CPAM de la Sarthe. "Nos grands-parents se souviennent des ravages de la diphtérie, de la polio. Aujourd'hui, on l'a oublié. On se vaccine pour soi mais aussi on se vaccine pour protéger les autres. La rougeole est un bel exemple. Cette maladie est très contagieuse (une personne peut en contaminer 17), dès que l'on baisse le niveau de vaccination, cette infection se propage".