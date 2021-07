13 000 litres de hydro alcoolique pour les restos du cœur

CERP Rhin Rhône Méditerranée fête ses années ses 100 ans et a décidé de ce cadeau qui représente 100 000 €. Installé dans la moitié st du pays CERP livre chaque jour les médicaments dans 4000 pharmacies.

100 000 € pour 100 ans

Ce don a été fait à trois centres coordonnateurs des Restos, ceux de Mulhouse, de Belfort et d'Avignon. Charge à eux de les faire parvenir aux centres de dons et aux bénéficiaires. Les bénéficiaires des restos pourront ainsi plus facilement se protéger et respecter les gestes barrières contre le COVID.