C'est l'évènement sportif de l'année: les 10 et 20 kms de Tours ainsi que le marathon Touraine Loire Valley vont occuper toute la journée le centre ville de Tours, les bords du Cher et de la Loire.

Indre et Loire

Il seront encore des milliers pour la 36ème édition des 10 et 20 kms et du marathon de Tours ce dimanche. On compte en général 13 000 participants mais à chaque édition le record peut-être battu. Tous les départs s'échelonneront place Anatole France. Le marathon partira à 8H45, puis le 10 kms à 9H30 et le 20 kms à 10H20. La ville de Tours est bien entendu hyper sécurisée, les trois ponts, Mirabeau, Napoléon et Wilson, par exemple sont interdits à la circulation et il est impossible de rouler en voiture en centre-ville aujourd'hui.

Ne vous mettez surtout pas en tête de venir avec votre voiture rue des halles, rue du commerce, quai du portillon ou quai Paul Bert, c'est le coeur même de la course et vous serez bloqué par les agents de sécurité bien avant d'arriver sur place. Impossible aussi bien entendu de traverser la Loire par l'un des trois ponts, Mirabeau, Wilson, et Napoléon, la seule traversée possible c'est par l'autoroute A10. La place Anatole France qui est le point de départ et d'arrivée des trois courses est, elle aussi, hyper sécurisée, barrières, plots, service médical.

Concernant les parcours, c'est le marathon qui mobilise le plus d'agents de sécurité et de bénévoles. Un parcours de 42 kms 195 exactement, sur lequel 130 bénévoles vont se positionner pour boucher les sorties de routes avec leur propres voitures ou de simples barrières. Les 10 et 20 kms, eux, mobilisent 170 bénévoles aux endroits névralgiques comme les quais de Loire, Portillon et Paul Bert et les monuments comme l'abbaye de Marmoutier, le chateau de Tours, l'hôtel Gouin et la basilique St Martin. Un parcours où sport et patrimoine se rejoignent. Sur ce plan là, c'est une première.