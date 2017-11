13/11/15 – 13/11/17 : Un jeune Corse témoigne

Il y a 2 ans, Paris connaissait le pire, Bataclan, Stade de France, terrasses, 130 personnes tuées, et plus de 400 blessés. Parmi eux, des Corses, dont une est décédée. Florian Rousselin, 29 ans, était aux abords du stade de France lors des attaques et témoigne aujourd'hui sur RCFM.

Lors de l'explosion de la deuxième bombe, Florian Rousselin a été touché à une jambe et au dos, deux ans plus tard, il sera présent, ce lundi, aux commémorations dans la Capitale. Florian Rousselin a accepté notre demande d'interview, il était l’invité de la rédaction et d’Olivier Castel ce matin sur RCFM. « Je n’en parle pas spécialement à tout le monde, avec le temps ça va mieux, je n’ai toujours pas fait mon deuil mais je fais tout pour avancer. »

Affronter les choses pour avancer

« Physiquement tout s’est bien passé, j’ai eu une opération, une rééducation, j’ai récupéré 100% de mes capacités, c’est plus psychologique. Je continue à voir des spécialistes : psychologues et psychiatres, ça me fait du bien. Je préfère affronter les choses, je suis toujours les médias, ça m’intéresse beaucoup de voir ce que les gens vivent, en me disant qu’il y a toujours pire, je préfère affronter. »

« La seule personne qui m’a aidé »

« Je suis resté en contact avec la seule personne qui m’a aidé, je l’ai eu récemment au téléphone, il a vécu la même chose que moi, c’était un vigile du stade de France. Je lui dois beaucoup, quand j’étais à terre je me suis agrippé c’est la seule personne qui m’a aidé, relevé, pris sur ces épaules et sorti de la catastrophe. On discutera un peu avec lui aujourd’hui. Je suis monté pour affronter les choses, pour faire mon deuil je préfère assister à ce genre de cérémonie. La première commémoration est au stade de France, suivi des terrasses puis le Bataclan.»

Rassemblement devant le Bataclan, 13/11/16 © Maxppp - maxppp

Statut de victime et polémique

« Je trouve ça aberrant que certains organismes ne prennent pas en compte, quand je dois monter sur Paris faut faire des pieds et des mains pour que tout soit pris en charge. Ils prennent ça à la légère. Tous les mois il y a de nouveaux organismes qui se montent, mais l’État devrait plus s’impliquer. »