13.123 minutes d'attente sur Doctolib pour prendre rendez-vous dans un des centres de vaccination de Limoges

Au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron pour activer les Français à se faire vacciner, le message est passé. À 10 heures, plus d'un million deux cent mille Français ont réservé un créneau de vaccination sur le site Doctolib, saturé ce matin encore. Pour prendre rendez-vous dans un des centres de vaccination de Limoges, l'attente est passée de deux minutes à 13.123 minutes en quelques secondes en fin de matinée.

Les centres de vaccination "assaillis" d'appels

À Limoges, la clinique Chénieux agit donc en conséquence des annonces. Elle recense tous les personnels soignants qui ne se sont pas encore fait vacciner pour leur donner la priorité. Des sites qui devaient fermer cet été comme le centre de vaccination à la clinique des Emailleurs, seront finalement ouverts pour répondre à la demande : "on va essayer de voir comment on peut se mobiliser avec le conseil de l'Ordre à la fois des médecins et des infirmiers. Maintenir nos deux sites à la clinique des Emailleurs va permettre 150 vaccinations de plus par jour. C'est un travail collectif avec l'Agence Régionale de Santé", rassure Cécile Blanc, la directrice de la clinique Chénieux.

Les pharmacies manquent déjà de doses

La Grande Pharmacie Du Pont Cardinal à Brive-la-Gaillarde manque de doses de Moderna. Elle peut en commander un nombre limité, seulement deux flacons par semaine qui arriveront la semaine prochaine : "on veut bien prendre de nouveaux rendez-vous mais il faut que l'on ait les flacons. Par rapport à la demande, ce n'est pas suffisant. Il aurait fallu anticiper et il n'y a eu aucune préparation alors que depuis le début de la crise sanitaire on demande à être approvisionné avec plus de doses", affirme Sandrine Chau, la responsable.

En trois heures seulement nous avons eu 50 appels pour un premier rendez-vous

Cette pharmacie comme d'autres a ouvert plus de plages de vaccination pour les premières injections, calées en fonction de l'arrivée des vaccins et parmi les rendez-vous de rappel pour éviter d'attendre au delà du début août : "jusqu'à maintenant nous n'avons que des rappels pratiquement, les appels pour une première injection s'était relativement calmées et là en trois heures seulement nous avons eu 50 appels pour un premier rendez-vous".

Les centres de vaccination essaient de s'organiser en conséquence et de mobiliser les conseils de l'Ordre à la fois des médecins et des infirmiers.