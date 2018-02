Marseille, France

A cause des punaises de lits, Eve dort dans le salon avec ses deux enfants. Dans son appartement de la résidence des Bourrely dans le 15e arrondissement, elle a condamné les chambres pour éviter les piqûres des punaises de lits. Cela fait des mois qu'elle se fait piquer et son fils aussi. Anto, 7 ans et demi, montre les piqûres sur son épaule, sur son dos et sur son pied.

Eve et ses deux enfants dorment dans le salon pour éviter les piqûres de punaises de lits © Radio France - Charlotte Jousserand

Juste après son accouchement, Eve est partie vivre chez ses parents pour protéger son bébé mais elle a fini par rentrer chez elle au bout d'un mois. Depuis, ses journées sont des marathons, "je lave, je lave, les couettes, les oreillers, les draps tous les jours à 60°". La jeune femme traque les punaises de lits sous les plinthes, dans les encadrements de fenêtres et de portes mais c'est une lutte sans fin.

Eve a alerté son bailleur, 13 Habitat. La jeune maman demande a été relogée en urgence avec ses deux enfants mais pour le moment elle attend toujours. Eve est à bout : "Je m'arrête pas, dès que je vois des punaises de lits je suis en folie. Cela met en dépression les gens". Eve sait que sa voisine du dessous a été concernée par des punaises de lits, elle pense que d'autres appartements sont concernés aussi dans son immeuble.

Des désinfections dès le mois de mars assure le bailleur 13 Habitat

Le bailleur social 13 Habitat a lancé deux appels d'offres pour des entreprises des désinfections. Le premier en urgence pour trouver des entreprises qui puissent intervenir dès le mois de mars pour désinsectiser les logements touchés. Le deuxième marché pour travailler pendant un ou deux ans à partir de fin juin.

Selon 13 Habitat, "plusieurs endroits de son parc immobilier" sont infectés par des punaises de lits. Pour ce plan de désinfection, le bailleur demande aux locataires "de jouer le jeu"c'est à dire de jeter le mobilier infecté, c'est-à-dire le lit et la literie et de laver à 60° le linge. Pour Eve, cela veut dire 700 euros jetés par la fenêtre entre ce que lui a coûté son matelas et ceux de ses enfants.

Le président de 13 Habitat aimerait organiser une table ronde sur le sujet car la désinfection coûte cher, "environ 400 euros", selon Lionel Royer-Perreaut.

De plus en plus de punaises de lits à Marseille

Pour Maurice Pierre, gérant de la société de désinfection A3DS, les punaises de lits c'est un phénomène qui prend de l'ampleur à Marseille comme "dans toutes les grandes villes". Les punaises voyagent et arrivent dans les logements via les vêtements, les meubles. On peut aussi en trouver "dans les cinémas", raconte le gérant. Au printemps, Maurice Pierre réalise en moyenne une intervention par jour pour des punaises de lits. Maurice Pierre estime que l'on ne peut pas se débarrasser des punaises de lits sans l'aide d'un professionnel car les produits vendus dans le commerce sont inefficaces.

Maurice Pierre considère que pour se débarrasser des punaises il faut "être très minutieux" à la fois du côté de l'entreprise de désinfection et du côté du locataire et du propriétaire car c'est tout le logement et tout le mobilier qu'il faut traiter.