Treize millions d'euros investis sur le site Sanofi d'Aramon pour augmenter la production de médicaments

Le groupe pharmaceutique Sanofi annonce investir 50 millions par an, pour les trois prochaines années pour la décarbonation de ses sites industriels en France. À Aramon dans le Gard, cette décarbonation passe par l'inauguration ce vendredi sur son site de production de principes actifs pharmaceutiques, d'une nouvelle centrale photovoltaïque d’une capacité de 4 MW en autoconsommation, en partenariat avec EDF Renouvelables, et avec le soutien du Fonds européen de développement régional (FEDER). Cette centrale solaire couvrira 11% de la consommation électrique annuelle du site, l'équivalent d'une ville de 3.500 habitants. L'objectif est de développer de nouvelles installations sur le site pour atteindre 50% d’autoconsommation dans les prochaines années. Le reste des besoins électriques sera couvert par un approvisionnement 100 % renouvelable et local.

Une augmentation de la production de médicaments

Sanofi souhaite adapter son outil industriel pour le lancement de nouveaux traitements et vaccins innovants dans la prochaine décennie, dont trois à cinq entre 2026 et 2030. À Aramon, 13 millions d’euros ont été investis pour fabriquer 60 tonnes supplémentaires par an d’irbesartan, un antihypertenseur. L'objectif est de sécuriser le stock nécessaire pour répondre aux besoins des patients. De nouvelles technologies ont été installées - centrifugeuses de dernière génération et sécheurs bicônes nécessitant une utilisation limitée d’azote – ce qui permettra de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre, de 50% les solvants utilisés pour cette partie du procédé et de 7% l’électricité consommée.