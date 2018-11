Après le 13-novembre, la difficulté des soignants d'Île-de-France de parler du traumatisme

Île-de-France, France

C'était il y a tout juste trois ans. Le 13 novembre 2015, neuf hommes ont attaqué la capitale française et Saint-Denis. D'abord aux abords du Stade de France puis des terrasses de restaurants, des bars et la salle de concerts du Bataclan. Une nuit tragique qui a fait 130 morts et plus de 350 blessés. Cette nuit là, de nombreux soignants ont été touchés de plein fouet, car si ils n'ont pas assisté directement aux événements ils ont dû faire face à l'afflux massif des victimes présentant souvent des blessures de guerres et ont dû écouter leurs récits parfois insoutenables. Ils ont été en première ligne et pourtant ceux qui ont été traumatisés ont souvent eu du mal à l'avouer.

_"Très rapidement nous avons signalé au personnel de l'AP-HP (_Assistance publique – Hôpitaux de Paris) qu'il pouvait se rendre dans les CUMP, les cellules d'urgence médico-psychologique si certains en ressentaient le besoin", explique Gaëlle Abgral, médecin psychiatre, responsable de la cellule d'urgence médicaux-psychologique de Paris et de la coordination de la zone Île-de-France. Ces cellules d'aides sont ne sont pas nouvelles, elles ont été créées en 1995, à la suite des attentats de Paris pour prévenir les syndromes de stress post-traumatique et sont ouvertes à toute la population.

"On propose aux soignants de verbaliser les émotions ressenties à ce moment là et nous leur permettons d'y associer les émotions qu'ils ressentent actuellement. Nous pouvons leur parler de la normalité des réactions de stress qu'ils ressentent et de la durée de ces réactions", ajoute Gaëlle Abgral. La cellule peut aussi orienter le soignant vers un autre lieu de consultation adapté pour poursuivre sa prise en charge.

Une difficulté

Dans les jours et les mois qui ont suivi, certains soignants se sont en effet dirigé vers les CUMP mais cela n'a pas forcément été facile pour eux." Il y a une culture propre au SAMU qui veut qu'on soit infaillible, que l'on ne ressente rien" explique Gaëlle Abgral. Ce que confirme Thierry Baubet, psychiatre et responsable de la CUMP de Seine-Saint-Denis: "C'est un peu cette idée de "je suis un dur, une dure à cuire, je suis formé(e) pour ça, ce qui se passe ne m'affecte pas". Et il y a cette image chez les jeunes praticiens que si l'on parle, les autres vont penser qu'ils ne sont pas fait pour ce métier." Thierry Baubet qui évoque même un sentiment de honte chez certains soignants:"Ils sont là pour aider les victimes, ils se disent: "les victimes ce n'est pas nous, les victimes ce sont ces personnes là, devant nous, que nous devons aider." Reste que cela a des effets sur nous" ajoute le psychiatre de l'hôpital Avicenne de Bobigny.

Et ne pas parler alors que l'on pourrait en avoir besoin peut avoir de graves conséquences. "C'est ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique, donc des symptômes de réminiscences avec des cauchemars, des flashback de ce que l'on a vécu. On n'arrive plus à retourner au travail parce qu'on est extrêmement angoissé et il peut aussi y avoir des consommations d'alcool ou d'autres substances toxiques" détaille Gaëlle Abgral.

Trois ans après ces attentats, les différences cellule reçoivent encore aujourd'hui des demandes de consultation de la part de nouveaux soignants.

Selon certains soignants, il est désormais tout de même plus facile de parler, de reconnaitre qu'ils ne sont pas des surhommes. Ce que ressent également Gaëlle Abgral de la CUMP de Paris. "Depuis le 13 novembre, je trouve que l'idée que les soignants peuvent aussi avoir besoin d'aide est de moins en moins taboue. C'est quelque chose que nous voyons au quotidien. Quand il y a des événements traumatiques, on nous sollicite tout de même beaucoup plus facilement, mais nous devons continuons à informer les soignants" conclut la psychiatre.