"130 à 150 personnes dorment dans la rue à Metz" dénoncent 9 associations

Entre 130 et 150 personnes, dorment chaque nuit dans la rue, à Metz. C'est en tout cas le décompte réalisé par 9 associations: Fondation Abbé Pierre, Médecins du monde, CASAM, MRAP, Secours catholique, Pas Assez la Chaouée, Action Froid, Welcome et RESF. Ces associations qui viennent en aide aux sans abris lancent un appel à l'Etat.

Véronique Etienne, directrice d'agence Grand Est à la fondation Abbé Pierre , était l' invitée de France Bleu Lorraine ce mardi matin. Avec la fin de la trêve hivernale dans 3 jours et la fermeture des structures d'hébergement d'urgence, elle craint: "Qu'il y ait plus de personnes à la rue. On aimerait que les autorités arrêtent de gérer la pauvreté en fonction du thermomètre. On meurt aussi de canicule dans la rue!".