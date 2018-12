130 adoptions au compteur pour la Compagnie des Chats à Avignon

avignon

Deux ans et demi après son ouverture au 19 rue des Lices ( à dix mètres de la "rue du chat" ! ) 130 chats et chattes essentiellement issus de la SPA vauclusiennes ont trouvé un foyer. Ici une collation ou un repas se partage en présence en moyenne d'une douzaine de chats dans un décor adapté pour leur environnement. Des matous jeunes et moins jeunes choisis par les associations pour leur caractère affectif et doux. Le concept est un succès sur Avignon et demande désormais à trouver de nouveaux aventuriers. Les propriétaires souhaitent en effet s'investir dans d'autres projets et céderaient leurs parts à des personnes motivées et forcément passionnés de la gente féline.

( Le bar à chats est un concept né en Asie en 1998 et qui s'est surtout développé au japon où les logements exigus des grandes villes permettent difficilement d'accueillir un animal . Encore appelé « café à chats » ou « Neko café » - neko est le chat en japonais - ils ont fait leur apparition en Europe plus de dix ans après avec un premier établissement ouvert à Paris en 2013 )