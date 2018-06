Démonstration d'entraînement, exposition de véhicules et de matériel, restauration : les militaires de la 27e BIM (Brigade d'Infanterie de Montagne) s'étaient installés dans le parc Paul Mistral de Grenoble. Le but : récolter des dons à l'occasion de la "journée des blessés".

Grenoble, France

Beaucoup de familles avaient fait le déplacement à Grenoble pour cette "journée des blessés", organisée ce 17 juin 2018 en clôture des festivités des 130 ans des troupes de montagne. Adultes et enfants ont pu découvrir le quotidien des soldats de la 27e BIM (Brigade d'Infanterie de Montagne), mais ont aussi, en participant à la tombola ou en consommant boissons et repas, contribué à financer l'aide aux blessés et à leurs familles.

Témoignage de Jean-Louis, militaire blessé : "J'ai sauté sur une mine antipersonnel en Afghanistan en 2011, aujourd'hui j'ai une prothèse. C'est _grâce à ce genre de journée que je peux avoir des prothèses spéciales_, pour skier, faire de l'escalade, etc, c'est très important pour nous. Mais cette journée est aussi importante pour le lien entre l'armée et les civils, qui se trouve renforcé."

Devant l’hôtel de ville, un parcours du combattant gonflable pour les plus petits © Radio France - Alexandre Berthaud

Attention, ceci est un gros joujou dangereux. © Radio France - Alexandre Berthaud

Heureusement les clés ne sont pas sur le contact © Radio France - Alexandre Berthaud

Le char, un succès indémodable auprès des enfants © Radio France - Alexandre Berthaud