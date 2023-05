130 millions d'euros pour le 3ème régiment du génie de Charleville-Mézières

130 millions d'euros seront investis dans le 3ème régiment du génie de Charleville-Mézières d'ici 2030. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Armées Sébastien Lecornu lors de son déplacement au 3ème RG hier après-midi. Et c'est ce que prévoit le projet de loi de programmation militaire à 413 milliards d'euros pour 2024-2030 qui doit encore être voté par le Parlement.

Des moyens humains, du matériel et des bâtiments

À Charleville-Mézières, ces 130 millions d'euros serviraient à recruter 120 soldats supplémentaires. L'unité dépasserait ainsi la barre du millier de sapeurs. Le nombre de réservistes, lui, doit doubler d'ici 2030, passant de 150 à 300.

Menacée de dissolution sous les quinquennats de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, la garnison carolomacérienne se trouverait ainsi confortée. "Ça vient rendre irréversible l'installation des forces armées à Charleville-Mézières", avance Sébastien Lecornu. "C'est comme si nous avions appris l'implantation d'une entreprise supplémentaire sur Charleville-Mézières", se réjouit le maire, Boris Ravignon.

L'essentiel de l'effort porterait sur l'équipement : 110 millions d'euros pour des moyens de franchissement capables de faire traverser des fleuves au char leclerc, pour des engins de génie de combat qui armeront de nouvelles sections et surtout pour 27 griffons Scorpion, des blindés multifonctions lancés en 2014 et dotés d'une technologie de combat connectée. 12 premiers véhicules de ce type, en plus de cette nouvelle dotation, doivent être livrés dès cette année 2023.

Pour accueillir ces nouveaux soldats et ces nouveaux véhicules, 20 millions d'euros seront investis dans les bâtiments. Un premier immeuble pour les logements doit être livré dès 2024.

Ailleurs dans les Ardennes et dans la Marne

Le projet de loi de programmation militaire prévoit également d'investir 3 millions d'euros pour la modernisation du 25ème régiment du génie de l'air de Vouziers et de consacrer 10 millions d'euros aux familles de militaires dans les Ardennes.

Dans la Marne, ce sont 224 millions d'euros qui seraient consacrés aux bâtiments, notamment pour construire ou rénover 400 logements. Le département sera doté, d'ici 2030 de 20 griffons de combat, de 48 chars Leclerc rénovés et de 24 canons Caesar.

Des industries ardennaises pour équiper l'armée ?

Le député Lionel Vuibert, qui a suivi le ministre à bord de l'hélicoptère du chef d'Etat-major des Armées toute la journée sur les autres déplacements à Mourmelon-le-Grand et Chaumont, espère aussi que les 413 milliards d'euros de crédits prévus par le projet de loi de programmation militaire puissent profiter à l'industrie ardennaise. Les investissements matériels prévus devraient déjà donner de l'activité à ATV Brakes à Rethel et à Amphenol Air LB à Carignan, qui fournissent déjà l'armée.

Lionel Vuibert imagine aller plus loin en donnant une opportunité aux industries du secteur automobile de se repositionner sur le marché de la défense. "On sait bien que la guerre moderne implique d'avoir des matériels de plus en plus performants donc l'idée que conduisent des industriels des Ardennes est de se structurer autour d'un cluster pour répondre à ces marchés", précise l'élu Renaissance. Armytec 3D est déjà sur les rangs pour proposer des pièces mécaniques disponibles en 3 jours pour les réparations et pour mettre au point un drone modulable.

A noter qu'à Charleville-Mézières, une cinquantaine d'opposants à la réforme des retraites ont fait résonner les casseroles et les sifflets pendant une bonne partie de l'après-midi à proximité du 3ème régiment du génie. Les abords immédiats du régiment faisaient l'objet d'un arrêté préfectoral interdisant les manifestations, en raison de la présence du ministre des Armées.