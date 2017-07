130 passagers en partance pour la Tunisie bloqués à Roissy

Ils devaient embarquer ce dimanche à 19h25 pour Djerba, en Tunisie. 130 passagers de la compagnie Tunisair sont toujours bloqués à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Selon nos informations, il s'agirait d'un "problème technique".

"On est toujours sans nouvelles. On nous a dit d'aller faire une sieste". Carine Hahn fait partie des 130 passagers qui devaient décoller de Roissy-Charles de Gaulle ce dimanche à 19h25. Un vol qui a été annulé pour "cause technique", selon nos informations. Toujours selon cette même source, la compagnie Tunisair serait en train de procéder à des réparations sur l'appareil, pour un décollage prévu "dans les prochaines heures" sans plus de détails.

Dans l'attente, les passagers ont été hébergés dans un hôtel proche de l'aéroport, où ils ont été transférés dans la nuit, vers 1h30. "Il y a beaucoup de familles. On nous a dit que le décollage aurait lieu à 15h, puis 16h, puis 17h... Mais pour le moment, on a toujours rien", désespère Carine, qui devait aller goûter aux plaisirs des plages de Djerba avec sa fille de 13 ans pendant 8 jours.

A 15h30, l'heure d'embarquement reste toujours inconnue. De son côté, la compagnie Tunisair reste injoignable.