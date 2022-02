130 projets photovoltaïques sont à l'étude en Dordogne

La centrale photovoltaïque de Thenon compte 32.000 panneaux sur 16 hectares et produit une puissance électrique de 13,7 megawatt. Elle fonctionne depuis août 2020 et permet d'alimenter en électricité 15.000 habitants. Cette centrale doit être agrandie dès l'année prochaine. Elle n'a pas suscité d'opposition car la centrale est située sur un terrain où il n'y avait "que des cailloux qui avaient servi pour les travaux de l'autoroute" explique le maire de Thenon, Jean-Luc Blanchard, "c'est plus compliqué quand il s'agit de terres agricoles".

A l'occasion de l'inauguration de cette centrale, le préfet de la Dordogne, Jean-Sébastien Lamontagne a fait le point sur les projets photovoltaïques. 130 sont à l'étude en ce moment, cela ne veut pas dire que tous verront le jour mais cela montre l'intérêt que ce type d'énergies renouvelables suscitent en Dordogne alors qu'il n'y a aucune éolienne sur le territoire car ils créent beaucoup d'opposition. Le préfet estime qu'il faut développer ces énergies pour ne pas manquer "le rendez-vous de la transition écologique".