Les chasseurs alpins ont 130 ans

Les troupes de montagne s'appètent à fêter leur 130 ans. Créées en 1888, en réponse à la menace italienne, les troupes de montagne ont participé à l'ensemble des opérations militaires de notre pays. Le Général Vincent Pons, commandant de la 27e BIM, parle d'une "belle et longue histoire".

"En 2018, nous serons dans une vraie dynamique de commémorations." 50 ème anniversaire des Jeux-Olympiques de Grenoble, commémoration de la dernière année de la Grande guerre et surtout le 130 ème anniversaire des Troupes de montagne. La 27è Brigade d'infanterie de montagne va donc multiplier les événements pour commémorer ces anniversaires.

6 500 hommes engagés

Déployées sur ensemble des Alpes, ( Savoie, Haute-Savoie, Hautes Alpes et Isère) mais aussi dans le Vaucluse, les Troupes de montagne dont l'état major est basé à Varces, mènent aujourd'hui des combats sur plusieurs partie du globale, notamment contre le djihadisme au Mali ou en Irak. Mais les chasseurs alpins sont aussi associés à l'opération de protection des populations en France, par le biais du dispositif "Sentinelle".

"C'est l'ennemi de la France contre lequel on lutte tous."

130 ans d'histoire

Pour Vincent Pons, cette commémoration permet de retracer le role de ces troupes de montagne tout au long de l'histoire de notre pays. Les Chasseurs alpins ont été de tous les combats, même les moments les plus douloureux que la France a connus : "Ce sont les Diables Bleus de la Grande guerre, les combats des Vosges ont été terribles, c'est l'Armée invaincue des Alpes (pendant la seconde guerre mondiale) quand on arrête les Allemands à Voreppe, et les italiens sur les crêtes frontalières, c'est la reconquête du territoire Alpin. C'est aussi la guerre d'Algérie avec la pacification de la grande Kabylie. Ce sont les casques bleus du Liban et d'Europe centrale. Et bien sûr, ce sont les combattants contemporains en Afghanistan et aujourd'hui, au Mali et au Levant." résume en quelques mots le général Pons.

Les Troupes de montagne ont également participé à tous les grands événements des Alpes, et notamment sportifs, comme aime le rappeler le commandant de la 27e Brigade :

"En 1968, 7 000 militaires ont participé aux Jeux-Olympiques de Grenoble, qui n'auraient sans doute pas pu avoir lieu dans ces conditions sans les militaires."

Expositions, films, livres... Plusieurs événements seront organisés dans l'année 2018 pour célébrer ce 130e anniversaire.