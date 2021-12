135 coureurs pour le 1er trail urbain des Angles au profit du Téléthon

11 kilomètres entre le vieux village des Angles, les sentiers terreux et la zone commerciale. C'est le parcours qu'ont emprunté les 135 participants au 1er "Urban Trail" de la commune qui surplombe le Rhône. Pour participer il fallait s'acquitter d'un ticket à 15 euros. Ces bénéfices sont ensuite redistribués dans le cadre du Téléthon 2021.

Un champion solidaire

Cyril est arrivé le premier en 42 minutes. - Jean-Philippe Orta

Cyril est arrivé le premier sur la ligne d'arrivée en 42 minutes seulement. "C'était l'occasion de se dépasser et de découvrir de nouveaux parcours mais surtout de faire au moins cette petite action en faveur de ces personnes qui vivent des moments difficiles dans la maladie", souligne le champion solidaire.

Le parcours était de 11 km. - Mairie

Côté mairie, on espérait 300 participants. Le compte n'y est pas, sans doute à cause de la pandémie, de la pluie et du froid cette année souffle-t-on à l'office municipal des sports des Angles. Mais la municipalité compte bien renouveler l'évènement l'année prochaine et attirer plus de sportifs solidaires.