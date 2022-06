Gironde : 14.000 hectares de vigne touchés par les intempéries de juin selon le président du CIVB

Les intempéries des 2 et 20 juin ont provoqué d'énormes pertes dans le vignoble bordelais. Plus 10% de ces vignobles sont touchés selon le président du Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux (CIVB). Cela représente 14.000 hectares.

Les orages du mois de juin ont causé beaucoup de pertes dans les vignes girondines. "Déjà 4.000 hectares au début du mois de juin avec les orages", puis la grêle a détruit "10.000 hectares dans la soirée du 20", selon le président du Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux, Bernard Farges. En tout donc, des dégâts sur 14.000 hectares de vignoble. "Les vignerons ne sont jamais soutenus par l'Etat" déplore le président du CIVB.

Pour autant, la grêle est assurable. "Mais le dispositif d'assurance est insuffisant en France et le mécanisme doit être amélioré et largement amélioré, notamment parce que les références, pour pouvoir s'assurer, sont totalement dépassées" pour Bernard Farges. Les viticulteurs sont moins assurés avec la succession des sinistres, et "en grand danger économique" lorsque des intempéries destructrices comme celles des 2 et 20 juin se produisent.