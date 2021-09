PHOTOS - 14.000 ordinateurs portables pour les collégiens de Vaucluse

Le Département de Vaucluse offre 14.000 ordinateurs portables aux enfants des collèges. Les équipements seront distribués aux élèves des collèges publics et privés de Vaucluse avant le mois d'octobre. Le Département veut réduire la fracture numérique et investit six millions d'euros dans les ordinateurs portables et la connexion wifi de tous les collèges. Les classes de 6e sont les premières équipées. D'ici 2024, tous les niveaux seront équipés.

Un PC portable pour faire les devoirs, c'est mieux que le téléphone

Ibrahim est en 5e au collège Jean-Brunet d'Avignon. Il sort du rang pour recevoir son ordinateur portable. L'ordinateur sera utilisé en classe et à la maison pour les devoirs. Ibrahim n'aura plus à partager avec ses frères et sœurs : "Il y a déjà un ordinateur à la maison, mais c'est pas tout le temps pour moi... Celui-là, il sera à moi. C'est moi qui va mettre le code !"

Kilian faisait déjà ses devoirs sur écran, mais la taille va changer : "C'est un plaisir d'avoir un PC parce que je n'avais que mon téléphone". Mira ajoute que son téléphone "est trop petit, ça sert à rien !" L'ordinateur va aider Baraka pour les devoirs d'anglais : "Je vais pouvoir me connecter pour traduire les mots que je ne comprends pas".

Cette nouvelle technologie inquiète un peu Liana : "Ma maman est déjà connectée. Elle va pouvoir m'aider". Le Département veut réduire la fracture numérique avec le wifi dans tous les collèges. La principale du collège Jean-Brunet, Carine Coulet, pense aussi aux parents désorientés par l'informatique : "Des espaces parents vont être déployés pour répondre à toute les questions numériques. Nous devons les aider car c'est l'avenir".

Être connecté au collège et à la maison

Après leur scolarité en collège, les enfants conserveront les ordinateurs portables. La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur offre aux lycéens des tablettes.

Dominique Santoni, la présidente Les Républicains du Conseil départemental de Vaucluse souhaite réduire la facture numérique révélée par la crise du Covid et le confinement : "C'est une nécessité. Ça permet de travailler à la maison et au collège avec des connexions wifi dans tous les établissements. Nous équipons aussi les professeurs avec des contenus pédagogiques sur les ordinateurs. On ne peut pas aller contre le progrès. Quel que soit l'âge du citoyen, on a besoin d'être connecté. Cette crise du Covid a augmenté la fracture numérique. Les enfants qui n'avaient pas les moyens d'avoir un ordinateur à la maison étaient pénalisés par rapport aux élèves connectés".

Les élèves du collège Brunet d'Avignon déballent les ordinateurs portables offerts par le département de Vaucluse © Radio France - Philippe Paupert

14.000 ordinateurs portables sont offerts par le département de Vaucluse à tous les collégiens © Radio France - Philippe Paupert