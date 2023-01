14.000 ukrainiens sont toujours accueillis dans les Alpes-Maritimes en ce début d'année

Noël, c'est ce vendredi dans le calendrier orthodoxe : des millions d'ukrainiens s'apprêtent donc à fêter cette fête très symbolique pour la première fois depuis le début de la guerre, et à cette occasion l'association franco ukrainienne organise un concert ce vendredi soir : "douce nuit, noël de l'espoir" à Cagnes sur Mer. Le tout dans un contexte évidemment particulier concède Irina Bourdelles, la présidente de l'association franco-ukrainienne de la Côte d'Azur : "il y a des hauts et des bas, beaucoup d'ukrainiens accueillis ici ont une situation stable, ils ont trouvé un emploi et un logement. Mais certains ne savent pas encore quoi faire. On est à pour les aider, plein de choses ont été mises en place pour faciliter cette intégration."

Les Alpes-Maritimes, deuxième département de France à accueillir le plus de réfugiés ukrainiens

Environ 11.000 adultes et 3000 enfants sont accueillis dans les Alpes-Maritimes, onze mois après le début de la guerre. "C'est toujours le deuxième département qui accueille le plus d'ukrainiens et qui a les meilleurs résultats pour l'emploi des adultes et la scolarité des parents" témoigne Irina Bourdelles. Le premier étant l'Île-de-France. "La mobilisation se transforme, d'autres associations comme Les "weekend solidaires" nous a appelé pour financer un semi-remorque pour l'Ukraine. Il va partir dans les jours qui viennent."