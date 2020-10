Miss Auvergne 2020 : 14 candidates en lice pour une élection inédite au Puy-en-Velay

Avant le Puy du Fou, le Puy-en-Velay. Les 14 prétendantes à la couronne de Miss Auvergne devaient se retrouver le 9 octobre au théâtre Gabrielle-Robinne de Montluçon, mais les organisateurs ont été contraints de tout changer à cause de la situation sanitaire et des contraintes . Nouveau lieu, nouvelle date et nouveau casting.

Nommée par Sylvie Tellier, la nouvelle déléguée régionale Miss Auvergne, Bérengère Jolliot-Lavaill, n'a eu qu'un mois pour tout réorganiser. La Miss Auvergne 2020 sera finalement sacrée le samedi 17 octobre au centre Roger Fourneyron du Puy-en-Velay. Une élection sans spectateurs en raison de la Covid-19, mais le public pourra voter par SMS entre 9 heures et 15h30 ce jour-là. Il vous faudra envoyee : VOTEMISSAUV + le numéro de votre favorite au 7.17.17 (0,75€ par sms + prix du sms).

Six candidates sélectionnées l'année dernière à Montluçon ont accepté de renter leur chance. Les huit prétendantes ont été retenues après s'être inscrites sur la page Facebook du Comité Miss Auvergne. L'une des 14 jeunes reines de beauté auvergnates succédera donc à Meissa Ameur et représentera l'Auvergne lors de l'élection de Miss France 2021 le 12 décembre prochain au Puy du Fou en Vendée.

Les 14 candidates en lice

1 - Émilie Aguilera, 22ans, Peschadoires (Puy-de-Dôme)

Emilie Aguilera, 22 ans - © Comité Miss France Auvergne

2- Justine Aguilera, 19 ans, Peschadoires (Puy-de-Dôme)

Justine Aguilera, 19 ans, Peschadoires (Puy-de-Dôme) - © Comité Miss France Auvergne

3- Eléna Borias, 22 ans, Cébazat (Puy-de-Dôme)

Éléna Borias, 22 ans, Cébazat (Puy-de-Dôme) - © Comité Miss France Auvergne

4 - Emma Falgoux, 20 ans, Le Cendre (Puy-de-Dôme)

Emma Falgoux, 20 ans, Le Cendre (Puy-de-Dôme) - © Comité Miss France Auvergne

5 - Gaëlle Fernandez, 22 ans, Chamalières (Puy-de-Dôme)

Gaëlle Fernandez, 22 ans, Chamalières (Puy-de-Dôme) - © Comité Miss France Auvergne

6 - Clara Goncalves, 18 ans, Les Martres d'Artière (Puy-de-Dôme)

Clara Goncalves, 18 ans, Les Martres d'Artière (Puy-de-Dôme) - © Comité Miss France Auvergne

7 - Lorène Itier, 21 ans, Orsonnette (Puy-de-Dôme)

Lorène Itier, 21 ans, Orsonnette (Puy-de-Dôme) - © Comité Miss France Auvergne

8 - Nadège Javelot, 21 ans, Sainte-Florine (Haute-Loire)

Nadège Javelot, 21 ans, Sainte-Florine (Haute-Loire) - © Comité Mis France Auvergne / DR

9 - Andrelle Metillon, 23 ans, Moulins (Allier)

Andrelle Metillon, 23 ans, Moulins (Allier) - © Comité Miss France Auvergne

10 - Emilie Poble, 20 ans, Le Monteil, (Haute-Loire)

Émilie Poble, 20 ans, Le Monteil, (Haute-Loire) - © Comité Miss France Auvergne

11 - Géromine Prique, 20 ans, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)

Géromine Prique, 20 ans, Clermont-Ferrand - © Comité Miss France Auvergne

12 - Magali Swirida, 24 ans, Issoire (Puy-de-Dôme)

Magali Swirida, 24 ans, Issoire (Puy-de-Dôme) - © Comité Miss France Auvergne

13 - Marilou Thomas, 21 ans, Larodde (Puy-de-Dôme)

Marilou Thomas, 21 ans, Larodde (Puy-de-Dôme) - © Comité Miss France Auvergne

14 - Alexia Vidal, 18 ans, Saint-Vincent (Haute-Loire)