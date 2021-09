14 isérois en première ligne face au Covid-19 naturalisés français en présence d'Olivier Véran

Chacun s'est fait beau, ou belle. Costumes, robes et talons sont de sortie. C'est un grand moment que s'apprêtent à vivre ces quatorze isérois, qui vont recevoir la nationalité française. La cérémonie se passe dans les salons de réception de la préfecture de l'Isère. Ils étaient en première ligne dans la gestion de la pandémie de Covid-19, et cette naturalisation ressemble à une récompense.

"Ce sont des personnes qui se sont illustrées pendant la crise, reconnait le ministre de la Santé, Olivier Véran, présent à la cérémonie. La République reconnaît leur engagement".

Des sourires et des photos

Dans le public, Marie, elle est la belle-maman de Diane Rose, qui vient de recevoir ses papiers français des mains du ministre. "Je n'ai jamais vu une cérémonie aussi belle. C'était émouvant, confie-t-elle, émue. C'est une grande émotion, je suis fière d'elle, elle le mérite, elle a travaillé pour la France, lâche-t-elle dans un souffle.

Sa belle-fille, originaire d'Ouganda travaille depuis douze ans à l'hôpital de Vienne, elle rêve de passer le concours d'infirmière. Son seul obstacle : ne pas avoir la nationalité française. "Maintenant, je peux vraiment vivre en France, explique la principale intéressée, sourire aux lèvres. Remplir mes devoirs et avoir le droit de voter, que l'on me représente, c'est ce qui me manquait et c'est important."

Chacun livre un petit mot, fait l'effort de parler français, tous sont visiblement émus. L'un d'eux confie vivre cette naturalisation comme "une renaissance".

On leur a surtout dit d'être heureux."

L'occasion pour le ministre de livrer ce petit message politique : "Il y a des gens qui attaquent ce qui fait le vivre-ensemble dans notre pays. Mais la République est débout, et la plus belle démonstration, c'est le sourire sur le visage de ces personnes. On leur a surtout dit d'être heureux dans notre beau pays."