14 juillet à Dijon : fin des transports à 22h, plusieurs arrêtés pris

Après les violences urbaines liées à la mort de Naël, la sécurité est renforcée pour les célébrations de la fête nationale. Plusieurs dispositions ont été prises pour les soirées des 13 et 14 juillet en Côte-d'Or, par le réseau de transport Divia, mais aussi par la préfecture. « Il s'agit d'assurer la sécurité des lieux de rassemblement, précise le préfet Franck Robine, à Dijon le feu d'artifice est tiré aux abords du lac, donc c'est là qu'on regarde, mais la police sera évidemment présente en force sur tous les lieux où il pourrait y avoir des violences urbaines ».

Trois arrêtés ont été pris : l'interdiction de l'achat et du transport de feux d'artifice (sauf pour les professionnels), l'interdiction du transport et de la consommation d'alcool sur la voie publique ainsi que l'interdiction du transport d'armes par destination, soit des objets qui peuvent servir d'armes.

Fin de circulation des transports à 22h

Le réseau de transports en commun Divia annonce également qu' « en concertation avec les services préfectoraux et Dijon métropole », la fin de service des bus et tramways se fera au plus tard à 22h, pour les deux soirées.