14 juillet à Limoges : une cérémonie en hommage aux soignants, dénoncée par un rassemblement de la CGT

Un 14 juillet à la fois inédit et curieux ce mardi à Limoges. La cérémonie officielle s'est déroulée en fin de matinée sur la place Jourdan, devant le monument aux morts, avec un hommage aux professionnels engagés dans lutte contre le Covid-19. Une fois cette dernière achevée, une sorte d'"anti-cérémonie" du 14 juillet s'est tenue à quelques centaines de mètres, place Tourny, à l'initiative de la CGT.

Le maire de Limoges et le préfet de Haute-Vienne remercient les professionnels engagés pendant la crise sanitaire. © Radio France - Lauriane Havard

Un hommage aux soignants

"Merci à vous, d'avoir été là" a déclaré ce mardi matin le préfet de Haute-Vienne, Seymour Morsy, lors de la cérémonie du 14 juillet à Limoges. Sur la place Jourdan, différents professionnels mobilisés pendant la crise sanitaire étaient alignés et faisaient face aux pompiers, gendarmes, policiers, militaires... Un "symbole fort" pour une Limougeaude, qui a suivi la cérémonie.

Je trouve ça émouvant et bien qu'on pense à eux, pour la lutte qu'ils ont mené et qu'ils mènent encore

Parmi les civils invités et mis à l'honneur, il y avait évidemment des soignants, en première ligne pendant la crise sanitaire. Mais également des couturières, impliquées dans la fabrication de masques ou encore un restaurateur, qui a continué à travailler et à livrer la population pendant le confinement. Plusieurs Limougeauds ont aussi aussi fait le déplacement ce mardi matin. "Je trouve ça émouvant et bien qu'on pense à eux, pour la lutte qu'ils ont mené et qu'ils mènent encore" confie Marlène, venue assister à la cérémonie.

"On ne veut pas que des médailles" dénonce la CGT

A quelques centaines de mètres de la place Jourdan, sur la place Tourny, c'est une toute autre ambiance ce mardi matin. Les drapeaux rouges de la CGT flottent au vent et l'enceinte crache sa musique. Le syndicat dénonce un 14 juillet récupéré par Emmanuel Macron. "Cette cérémonie c'est de la poudre aux yeux! _On a pas besoin de médailles nous, mais de plus de moyens_!" lance Florence Metge, la secrétaire générale CGT du CHU de Limoges.