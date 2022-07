La ville de Marseille dévoile son programme du 14 juillet : une fête grand format avec le retour d'un grand défilé, survol du Vieux-Port par la Patrouille de France, sauts de parachutistes et feu d'artifice géant.

14 juillet à Marseille : Patrouille de France, parachutistes, retour du défilé et feu d'artifice géant

Ce 14 juillet 2022 sera "une fête nationale exceptionnelle" annonce ce vendredi la mairie de Marseille.

Au programme des festivités, cette année, le défilé fait son grand retour sur le Vieux-Port depuis le haut de la Canebière dès 17h jusqu’au Vieux Port, en passant devant l'Hôtel de Ville pour se conclure sur l'esplanade du Mucem. Ce sont 900 militaires à pied, 90 véhicules et engins nautiques, quatre cavaliers de la Garde Républicaine et huit avions de la Patrouille de France qu isont annoncés. La Gendarmerie nationale, la Marine nationale, l’Armée de Terre, l’Armée de l’Air mais également le Bataillon de marins-pompiers de Marseille, la Police Municipale, ou encore la Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille et l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi seront repréentés sur les 2,6 km du parcours.

Patrouille de France, parachutistes et feu d'artifice géant à partir de 22h30

A partir de 17h30, la Patrouille de France survolera le Vieux Port, des parachutistes effectueront un saut de démonstration et atterriront devant l’Hôtel de ville.

La journée se clôturera par un feu d'artifice géant, fait de plus de 13000 pièces d’artifice, qui illuminera le ciel marseillais à partir de 22h30. A cette occasion, les Marseillaises et les Marseillais sont invités à se positionner autour du Vieux-Port où la Ville de Marseille aura aménagé un espacedans le jardin du Pharo, ouvert pour l’occasion, afin de profiter du spectacle pyrotechnique.