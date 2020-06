14 juillet à Orléans : pas de feu d'artifice ni de bal cette année mais un hommage en préparation

En raison de la crise sanitaire et des mesures de distanciation, il n'y aura pas de feu d'artifice ni de bal le 13 juillet prochain au soir à Orléans. Avec Saint Pryvé Saint Mesmin et Saint Jean de la Ruelle, la ville d'Orléans préfère annuler. Mais, elle envisage un hommage particulier.

C'est toujours un événement suivi par des centaines d'habitants de la Métropole d'Orléans. Le traditionnel feu d'artifice tiré le 13 juillet au soir sur le Pont de l'Europe n'aura pas lieu cette année. Il n'y aura pas non plus le bal qui suivait habituellement. Les villes organisatrices, Orléans, Saint Pryvé Saint Mesmin et Saint Jean de la Ruelle annoncent ce jeudi que la manifestation est annulée.

Un hommage à ceux qui ont lutté contre le virus

Pour sa part, la ville d'Orléans souhaite placer " cette date symbolique et mémorable" sous le signe de la solidarité. Elle prévoit une série d'animations pour que les Orléanais puissent rendre hommage à ceux qui " se sont engagés dans la lutte contre le Covid-19". Pour l'instant, le programme n'est pas défini mais il y aura sans doute des expositions photos, des hommages, des déambulations en ville.

Au niveau national, l'Elysée avait déjà annoncé il y a quelques jours que ce 14 juillet 2020 serait l'occasion de rendre hommage aux soignants et autres personnes mobilisés pendant le confinement.