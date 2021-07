14-Juillet : au moins une trentaine de Manchois sur les Champs-Elysées à Paris

Pour le grand retour du défilé militaire après une version réduite en 2020, au moins une trentaine de Manchois défile ce mercredi sur les Champs-Elysées à Paris. Parmi eux, six fusiliers-marins de la base navale de Cherbourg et vingt élèves de l'école des Mousses de Querqueville.

Après une cérémonie restreinte en 2020 en raison de la crise sanitaire, le défilé militaire du 14-Juillet sur les Champs-Elysées à Paris fait son retour ce mercredi. Il doit débuter à 10 heures. Un défilé qui mobilise près de 5.000 participants, dont 4.300 militaires à pied, 71 avions, 25 hélicoptères, 221 véhicules et 200 chevaux de la Garde républicaine. Dans le cortège, une trentaine de Manchois pour cette édition 2021.

Parmi eux, le second-maître Julien, 35 ans, dont 14 chez les fusiliers-marins. Il sera l'un des six représentants de la compagnie Le Goffic de Cherbourg-en-Cotentin. "Participer à ce défilé, c'est beaucoup de fierté. Je regarde chaque 14-Juillet depuis que je suis tout petit à la télé. Jamais je n'aurais pensé y participer. Beaucoup de gens vont nous regarder en France et dans le monde", explique le soldat. Un défilé qui représente "un mois de préparation", entre Cherbourg et la caserne de Satory, "pour une vingtaine de minutes de défilé".

Un moment inoubliable

A Paris, la préparation se résume surtout à "beaucoup de marche au pas, pour tout caler", confie le second-maître Julien. "Il y a tout une préparation pour former ce qu'on appelle les blocs. Et ça réclame beaucoup d'entraînement", ajoute le lieutenant de vaisseau Bruno Trellu, le nouveau commandant de l'école de Mousses de Querqueville, qui envoie vingt élèves pour ce défilé sur les Champs. "C'est un moment inoubliable, comme une récompense", précise le militaire, qui a déjà participé deux fois à cette parade.

Réunir l'histoire et le présent - Maître Samie, de l'école des Mousses

"On met à l'honneur toute notre histoire, et tous nos collègues qui sont aussi sur le terrain", selon le maître Samie, qui a défilé en 2019 avec l'école des Fourriers de Querqueville. Désormais dans les Ressources humaines à l'école des Mousses, ce défilé représente une "consécration" : "c'est une manière de dire à nos jeunes que c'est sur leurs épaules, sur nos épaules" que repose l'image de l'école, de l'armée, "et le 14-Juillet, on en prend pleinement conscience". L'image forte de ce défilé selon elle ? "La Patrouille de France qui ouvre le défilé, et aussi la Garde républicaine. C'est des choses qu'on voit très peu dans sa carrière de militaire. Je ne l'avais jamais fait, et j'espère vraiment le refaire", sourit le maître Samie. Quatre pompiers du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Manche montent également à Paris.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des cérémonies à Cherbourg et Saint-Lô

Un défilé qui aura une saveur particulière aussi pour un natif de Cherbourg. Dernier 14-Juillet pour le général François Lecointre en tant que chef d'Etat major des Armées. Un poste qu'il occupe depuis juillet 2017. L'équipage du sous-marin d'attaque Le Suffren, navire construit à Cherbourg, participe aussi au défilé.

Au-delà du défilé parisien, d'autre cortèges sont prévus dans la Manche :