14 juillet : des festivités revues à la baisse, voire annulées dans les Bouches-du-Rhône et le Var

Un 14 juillet très particulier cette année, crise de la Covid 19 oblige, et compte tenu des mesures sanitaires toujours en vigueur. Des festivités souvent revues à la baisse, voire annulées dans certaines communes. Si les cérémonies militaires demeurent , elles se déroulent différemment des autres années, pas de défilés mais des revues de troupes, sous une forme statique. Exemple à Marseille, oublié le traditionnel défilé sur le Prado, la cérémonie militaire a lieu à 9h30, au parc Borély, à guichets fermés, mais avec le survol de 2 mirages de la base aérienne d’Orange, et le saut de 5 parachutistes de l’état major de la 11e brigade parachutiste de Toulouse. Pas de feu d’artifice non plus, celui-ci réunissant chaque année plusieurs centaines de milliers de spectateurs sur le Vieux Port, bien au delà des 5000 personnes autorisées. De même à Toulon, cérémonie militaire dès 8h30 sur la place d’armes avec notamment la musique des équipages de la flotte. Et en lieu et place du feu d'artifice, une mise en lumière spécifique en bleu blanc rouge, les 13 et 14 juillet, de plusieurs sites et monuments de la ville.

"ce feu d'artifice, ces festivités, je les dois aux habitants et aux touristes" - Philippe Leonelli, maire de Cavalaire

Parmi les rares communes qui ont fait le choix de maintenir les festivités du 14 juillet, celle de Cavalaire (Var) : cérémonie militaire, concert, feu d'artifice, mais pas de bal pour le maire :" je me suis dit qu'il fallait que je le fasse et j'accepte les contraintes et les responsabilités qui vont avec". Avec une fan zone limitée à 2000 personnes et le port du maque obligatoire, Philippe Léonelli qui a travaillé avec le Préfet du Var le reconnait "c'est un peu plus compliqué que d'habitude, il va être difficile d'organiser tout ça en étant tout à fait honnête". Un véritable casse tête et une responsabilité trop lourde pour certains maires qui ont préféré annuler, alors que le virus circule toujours.

festivités annulées dans les communes suivantes (liste non exhaustive)

Les festivités sont annulées à la Ciotat, Allauch, Aubagne, Arles, Barbentane, Cassis, Carnoux, Carry le rouet, Eyguières, Gardanne, Gemenos, Grans, Istres, Lambesc, Mallemort, Maussane, Port saint Louis du rhône, Rognac, Roquefort la Bédoule, Rousset, Saint Rémy de Provence, Sausset les pins, Sénas, Velaux , Bormes les mimosas, Draguignan et Hyères.

Festivités et animations réduites (liste non exhaustive)

Des festivités et des animations réduites à Aix en provence où il n’y aura pas de feu d’artifice mais une ambiance festive avec des groupes de musique. A Fos sur mer, Greasque, Martigues, Port de bouc, Bandol, Brignoles. A La Seyne sur mer, il n’y aura pas de feu d’’artifice mais des animations en centre-ville.