Nice, France

" Délivrons nous de la haine " tel est le message des représentants de sept religions dans les jardins de la villa Masséna. Catholiques, Juifs, Bouddhistes, Musulmans, Protestants, Orthodoxes, unis auprès des familles des victimes. Les proches, émus aux larmes ont retrouvé le sourire grâce aux rires des enfants. Tous ont déposé des roses blanches sur la stèle d'hommage aux victimes.

La cérémonie interreligieuse du 14 juillet 2018 dans les jardins de la Villa Masséna © Radio France - Pauline Renoir

Les représentants de sept cultes apportent un message de paix - Ville de Nice

Les familles des victimes écoutent les prêches - Ville de Nice

Défilé militaire et hommage populaire

L'après-midi, un défilé militaire terrestre et aérien s'est tenu sur l'avenue Jean Médecin jusqu'à la place Masséna. Là-bas, une tribune bleu, blanc, rouge et plusieurs prises de paroles. Le Premier Ministre Edouard Philippe était là, aux côtés du maire de Nice, Christian Estrosi. Il a dit sa solidarité avec les Niçois. Il a aussi fait deux promesses. L'arrivée bientôt d'un juge de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, avec une compétence nationale. Et la création prochaine du "Centre national de ressource et de résilience" à Paris, pour toutes les victimes du terrorisme.

Nous combattrons les idéologies mortifères sans répit ni concession. Dans le respect de nos valeurs et sans faiblesses. En leur opposant cette liberté que d’autres avant nous ont défendue au péril de leur vie. Que nous célébrons en ce #14juillet. Que nous célèbrerons toujours. pic.twitter.com/n51eGtdkSY — Edouard Philippe (@EPhilippePM) July 14, 2018

La tribune pour l'hommage aux victimes sur la place Masséna © Radio France - Pauline Renoir

Beethoven et Patrick Fiori

Le soir, comme l'année dernière, un concert de l’orchestre philharmonique de Nice a refermé la page de l'hommage. Avec la symphonie dite "Héroïque" de Beethoven et puis un concert de Patrick Fiori. Il a interprété le morceau de Julien Clerc "Utile" et son nouveau titre "Les gens qu'on aime". Patrick Fiori s'est dit "très ému" de chanter devant les familles.

"Je veux être utile" Patrick Fiori rend hommages aux victimes du #14juillet avec ce titre de Julien Clerc #NICE2ans#Nicepic.twitter.com/VBc9QNg9L4 — France Bleu Azur (@francebleuazur) July 14, 2018

Éclairer le ciel

Ultime moment d'émotion, les familles ont laissé s'envoler des ballons blancs dans le ciel. Comme pour dire au revoir à leurs anges. Une seconde fois. Et puis 86 faisceaux lumineux ont été projetés depuis la Promenade des Anglais.

Des ballons blancs dans le ciel pour les victimes du #14juillet ultime moment d'émotion #NICE2anspic.twitter.com/i012BrIyYV — France Bleu Azur (@francebleuazur) July 14, 2018