14 juillet : l'école de gendarmerie de Dijon défilera sur les Champs Elysées

C'est une information France Bleu Bourgogne : l'école de gendarmerie de Dijon fera partie du défilé le 14 juillet 2022 sur les Champs-Elysées à Paris. 80 élèves et cadres de cette école qui forme les futurs gendarmes ont été retenus pour participer au traditionnel défilé militaire devant les plus hautes sommités de l'Etat. C'est une grande première pour l'école de gendarmerie qui accueille 1200 élèves et 300 stagiaires. Elle a ouvert ses portes en 2016 sur le site de l'ancienne BA 102 à Longvic.

Un bâtiment récent de l'école de gendarmerie de Dijon-Longvic. D'autres seront construits. © Radio France - Jacky Page