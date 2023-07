14-Juillet : le journaliste Arman Soldin décoré à titre posthume de la Légion d'honneur

La nouvelle promotion de la Légion d’honneur a été dévoilée en ce 14-Juillet. Au total, 358 personnes ont été décorées. Parmi elles se trouvent le journaliste de l’Agence France Presse, Arman Soldin . Le coordinateur vidéo de l’AFP reçoit la Légion d'honneur à titre posthume. Agé de 32 ans, il a été tué le 9 mai 2023 en Ukraine où il couvrait depuis plusieurs mois l’invasion russe. Arman Soldin, reporter expérimenté, est mort en plein reportage près de la ville martyre de Bakhmout, lors d'une attaque de roquettes russes.

Les trois "héros" de l'attaque d'Annecy comptent également parmi les nouveaux promus. Le 8 juin dernier, dans un parc de la ville, un homme avait poignardé deux adultes et quatre enfants, âgés 22 mois à 3 ans. Henri d'Anselme, surnommé depuis "l'homme au sac à dos" , ainsi que Yassim Bounemoura et Georges Guerdner ont été distingués pour avoir tenté de stopper l'assaillant.

Dominique De Villepin directement promu commandeur de la Légion d'Honneur

Parmi cette promotion se trouve aussi l'écrivain Giuliano Da Empoli, Grand Prix de l'Académie française pour "Le Mage du Kremlin". La chanteuse Sheila elle est élevée au grade d'officier, tout comme la championne du monde de boxe Sarah Ourahmoune et l'ancien journaliste sportif Charles Biétry. Le journaliste Patrick Montel, ancien commentateur de l'athlétisme sur France Télévisions, lui est fait chevalier.

Artistes et sportifs ne sont pas les seuls décorés. Cette promotion compte également son lot de représentants politique dont l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Ce dernier est "promu directement commandeur comme le permet le code de la Légion d'honneur pour récompenser des carrières hors du commun". La Légion d'honneur est également remise à Jean-François Copé. Le maire LR de Meaux a été député pendant dix ans et a occupé plusieurs postes au gouvernement sous la présidence de Jacques Chirac. Il a notamment été ministre délégué à l'Intérieur puis au Budget, entre 2004 et 2007.