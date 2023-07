14 juillet : le magasin Fête Sensation à Metz pénalisé après l'interdiction de vente des mortiers d'artifice

Derrière les caisses du magasin Fête Sensation à Metz, un rideau cache le rayon feux d'artifice. Jusqu'au 15 juillet, la Première ministre Elisabeth Borne a décidé d'interdire la vente, le port et le transport de mortiers d'artifice pour les particuliers. Une autre annonce vient aussi perturber toute l'organisation de Fête Sensation. En raison de la sécheresse et des risques d'incendies, le préfet de la Moselle a décidé d'interdire à partir du mardi 11 juillet les spectacles pyrotechniques à moins de 300 mètres d'une lisière de forêt.

"Moralement, c'est vraiment compliqué"

Aline Raczkiewicz est la directrice de Fête Sensation. Elle avoue être déboussolée après cette annonce. En effet, ça fait déjà trois mois que la marchandise a été commandée. Le tout pour une montant de plusieurs milliers d'euros. Le problème, c'est qu'il est maintenant impossible de la renvoyer aux fournisseurs. "On a de la trésorerie qui va encore dormir. Comme d'habitude, tout se fait au dernier moment et on se retrouve au pied du mur", regrette-t-elle.

L'organisation du magasin bousculée

L'interdiction de vendre des feux d'artifice aux particuliers bouscule aussi l'organisation millimétrée du magasin. D'habitude, à quelques jours du 14 juillet, deux caisses sont spécialement dédiées aux feux d'artifice. "Les plannings sont bouclés, donc je ne peux pas revenir en arrière. On aura du monde au magasin, mais ça ne sera pas forcément utile car on ne vendra pas autant que les autres années malheureusement".