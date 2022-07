14-Juillet : le programme du défilé militaire sur les Champs-Elysées à Paris

Le défilé militaire du 14-Juillet a pour thème, cette année, "Partager la flamme", pour mettre en avant la flamme de la Résistance et la flamme olympique. Sur fond de guerre aux portes de l'Europe, l'Ukraine les pays européens de l'est seront à l'honneur. Voici le programme détaillé de ce jeudi.

Un défilé militaire sur fond de guerre en Ukraine, et avec les Jeux olympiques de 2024 en ligne de mire. Cette année, le thème du traditionnel défilée qui a lieu sur les Champs-Elysées le 14-juillet est "Partager la flamme". La flamme de la résistance, mais aussi la flamme Olympique. Les pays européens de l'Est et l'Ukraine seront à l'honneur, ainsi que les troupes françaises qui y sont déployées dans le cadre de l'Otan. Des militaires médaillés olympiques participeront également au défilé. Voici le programme détaillé et les différents tableaux prévus pour cette matinée, indiqués par le ministère de la Défense.

Le programme détaillé

9h30 : fin de la mise en place des troupes à pied et motorisées sur le site Étoile-Champs Élysées. Inspection des troupes par les officiers généraux commandant les défilés à pied et motorisé.

9h45 : fin de la mise en place des détachements d'honneur de la Garde républicaine, place Charles-de-Gaulle et place de la Concorde.

10h : arrivée du Président de la République, avenue de Friedland. Accueil par le général d'armée Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées, accompagné du général de corps d'armée Christophe Abad, Gouverneur militaire de Paris. Revue des troupes.

10h15 : honneurs rendus au Président de la République, place de la Concorde, par les 1er et 2e régiments d'infanterie de la Garde républicaine. Accueil par le Premier ministre, Élisabeth Borne, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu et le chef d'état-major particulier du Président de la République.

10h21 : tableau d'ouverture : aubade de célébration des 70 ans du Bagad de Lann-Bihoué, par les équipages de la flotte de la Marine nationale et du Bagad de Lann-Bihoué.

10h34 : défilé des avions, commandé par le général de division aérienne Louis Pena, commandant en

second la défense aérienne et les opérations aériennes. Le défilé aérien s'ouvrira par le traditionnel passage de la Patrouille de France et s'achèvera par le vol d'un drone Reaper, employé au Sahel pour traquer les jihadistes

10h43 : défilé des nations étrangères invitées (Europe de l'Est) et des troupes mises à l'honneur (mission réassurance flanc est). Défilé des troupes à pied.

Les pays d'Europe de l'Est seront mis à l'honneur cette année. - Ministère de la Défense

11h31 : défilé des hélicoptères.

11h35 : défilé des troupes motorisées.

11h45 : défilé des troupes montées.

11h49 : tableau de clôture : l'excellence académique et sportive. Le spectacle s'achèvera en musique avec une chanson spécialement composée pour l'occasion, intitulée "France", interprétée par l'artiste Candice Parise.

12h03 : départ du Président de la République.

À l'issue du défilé, plusieurs animations seront proposées sur l'esplanade des Invalides et dans plusieurs autres arrondissements de la capitale.