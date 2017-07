14-Juillet : les préparatifs avancent Place Masséna

Alors que la cérémonie d'hommage aux victimes du 14-Juillet approche, la Place Masséna change de visage. Les gradins sont installés, sous le regard des Niçois et des touristes.

Avant même d'arriver sur la Place Masséna, le bruit s'entend dans les rues adjacentes. Place Masséna, sous la chaleur estivale, une grosse quinzaine d'ouvriers s'activent pour monter les gradins. Les équipements prennent forme, pour la cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat du 14-Juillet. A quelques mètres de la Promenade des Anglais, c'est donc un immense chapiteau aux couleurs du drapeau français qui accueillera les politiques, les victimes, leurs proches et tous ceux qui voudront se recueillir.

Maria observe les opérations, à l'ombre des arcades. Le souvenir du 14 juillet reste douloureux : "j'ai perdu une voisine, un copain de mon fils qui avait 9 ans", précise la Niçoise. Alors elle est satisfaite de voir que la Ville fait les choses en grand. "C'est la moindre des choses, grâce à ça, on va nous voir et on ne va pas nous oublier" explique-t-elle. Même si ça ne suffira pas à tourner la page, c'est une étape importante estime Maria.

Installations pour la cérémonie du 14-Juillet © Radio France - Lisa Melia

Près d'un magasin, une vendeuse qui préfère rester anonyme prend sa pause cigarette, les yeux fixé sur les ouvriers qui installent les draperies tricolores. "Non seulement ça nous pénalise pour le commerce, mais en plus c'est trop grandiose, ça va coûter horriblement cher", estime la jeune femme. Elle regrette que la cérémonie ait pris une telle ampleur. Un avis partagé, avec plus de mesure, par Jean-Paul. Touriste, originaire de Mulhouse, il vient chaque année sur la Côte d'Azur pour pédaler sur les routes niçoises. "C'est beaucoup de dépenses, mais après tout, il fallait marquer le coup, tempère-t-il. Je pense que ce devrait être un moment pour les Niçois, pour ceux qui sont directement concernés. Ensuite, nous, les touristes, pourront revenir."

Installations pour la cérémonie Place Masséna © Radio France - Lisa Melia

Si l'ensemble de la journée sera en effet ouverte à tous, dédiée aux Niçois, il faudra s'organiser pour la suivre. Le programme est millimétré et l'espace sera finement contrôlé. Pour accéder aux gradins, pour l'hommage de 16h30, et pour le concert de 21h, il est conseillé d'arriver au moins deux heures à l'avance. La circulation sera bouclée à compter du jeudi, mieux vaudra donc se déplacer avec les transports en commun. Pour faciliter le passage aux contrôles, évitez également de prendre un sac.