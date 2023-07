14-Juillet : militaires et chiens du 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Suippes vont défiler à Paris

La Marne débarque sur les Champs-Elysées. Quatre régiments du département participent cette année au défilé du 14 juillet, qui rassemble environ 5 000 militaires à Paris. Parmi eux, 79 binômes militaires-chiens du 132ème régiment d'infanterie cynotechnique de Suippes. C'est la première fois depuis quatre ans que le seul régiment français exclusivement composé de binômes avec des chiens sera présent.

ⓘ Publicité

Le Caporal Florence, engagée dans l'armée depuis 2018, défilera avec son berger belge malinois sur les Champs-Elysées. © Radio France - Marine Protais

C'est une grande première pour le Caporal Florence. Engagée depuis 2018 dans l'armée, et affectée au régiment cynotechnique depuis juillet 2019, elle s'apprête à défiler sur les Champs-Elysées pour la première fois, avec beaucoup d'impatience mais aussi un peu de stress. "Mais c'est du bon stress !", lâche-t-elle en souriant. "Je vais être à Paris, devant le Président de la République, c'est une fierté !"

Elle est particulièrement fière de défiler avec son chien, Porix, un berger belge malinois marron clair. Son coéquipier, depuis trois ans et demi. "C'est un soldat, il a un matricule, comme moi. Mais ça reste "mon" chien ! Je me suis attachée à lui, et il s'est attaché à moi." A tel point que quand Porix la voit, il ne peut s'empêcher de lui sauter dans les bras.

loading

"C'est une grande fête pour les militaires"

Pour que pour le Caporal Florence et son chien soient tous les deux en symbiose lors du défilé sur les Champs-Elysées, ils ont beaucoup travaillé. Ils s'entraînent pendant deux heures, chaque vendredi, depuis un mois, à "marcher au pas", mais aussi à rester calme, en toutes circonstances. Et leur chef de corps est confiant.

Le Colonel Vincent Després s'apprête à défiler à pied, pour la quatrième fois de sa carrière, avec toujours autant d'excitation. "C'est une grande fête pour les militaires, confie-t-il. C'est un moment de retrouvailles avec les camarades, un moment où on met en valeurs les armées, et un moment de partage avec la population, qui est très avenante sur les Champs-Elysées".

Ces 79 binômes militaires-chiens du 132ème régiment d'infanterie cynotechnique de Suippes vont passer la journée du 14 juillet à Paris. Ils rentreront le lendemain dans la Marne.