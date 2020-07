14 juillet : peu de feux d'artifice prévus en Savoie et Haute-Savoie

C'est un week-end prolongé du 14 juillet sans feux d'artifice, ou très peu, qui se profile en Savoie et Haute-Savoie. Les raisons sont multiples : contraintes sanitaires liées au risques Covid, changements d'équipes municipales ou encore manque de budget. Face aux difficultés, de nombreuses villes ont décidé de jeter l'éponge. Pas de feu d'artifice prévu par exemple cette année à Annecy, Chambéry, Aix-les-Bains...et la liste est longue.

Autorisations préfectorales

Les communes qui souhaitent perpétuer la tradition malgré le contexte coronavirus doivent impérativement obtenir le feu vert de la préfecture. Malgré la fin de l'état d'urgence sanitaire prévue ce samedi 11 juillet, les activités rassemblant plus de 1.500 personnes devront encore donner lieu à déclaration, afin que puissent être garanties le respect des précautions nécessaires.

Les demandes seront étudiées jusqu'à vendredi soir, mais les contraintes sont importantes. En Savoie, pour obtenir l'autorisation d'organiser un feu d'artifice lundi soir, le maire de Saint-Jean-de-Maurienne Philippe Rollet a dû présenter une copie parfaite : une rue bouclée pour accueillir 1.000 personnes maximum, un filtrage à l'entrée et 20 bénévoles chargés de faire respecter la distanciation sociale et le port du masque à l'intérieur du périmètre. Le prix à payer pour être sans doute l'un des seul feu d'artifice important de la vallée.

"Le budget est déjà assez serré comme ça". Le maire de Seyssel Gérard Lambert

Les communes aux finances très sollicitées pendant la crise sanitaire doivent aussi faire face à des problèmes budgétaires. Un cas parmi d'autres à Seyssel, où le maire fraîchement élu a décidé d'annuler. "Le budget est déjà assez serré comme ça" explique Gérard Lambert, "on a eu des dépenses imprévues en raison du coronavirus et il nous semble plus judicieux de garder un peu d'argent pour nos projets. ce feu d'artifice était aussi co-financé par les commerçants, artisans et entrepreneurs de la commune. Vu la conjoncture, je ne me voyais pas leur demander de participer financièrement".

ECOUTEZ Gérard Lambert, le maire de Seyssel Copier

Une catastrophe pour les artificiers

La situation est particulièrement difficile à vivre pour les artificiers, dont l'activité en berne depuis plusieurs mois ne redémarre pas. Pour eux, l'été est la période la plus importante de l'année. A Thonon-les-Bains, Sébastien Girard-Berthet réalise habituellement sur les mois estivaux 300.000 euros de chiffre d'affaire, "on sera à peine à 15.000 cet été" explique le responsable de l'entreprise Alp'artifice, "c'est catastrophique, les communes annulent les unes après les autres. Quand l'activité économique a été relancée, ça semblait bien parti, elles demandaient des devis et semblaient vouloir refaire de l'animation, et puis tout s'annule. L’événementiel est un secteur oublié, on est très inquiets".