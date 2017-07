14 juillet : près de 86.000 policiers et gendarmes mobilisés en France

Le ministère de l'Intérieur a donné ce mercredi les chiffres de la mobilisation des forces de sécurité pour les festivités du 14 juillet cette année.

Au total, près de 86.000 policiers et gendarmes vont être mobilisés sur toute la France les 13 et 14 juillet, pour encadrer les festivités de la Fête nationale. C'est le ministère de l'Intérieur qui a annoncé ce mercredi, via un communiqué, le déploiement des forces de sécurité.

"L'action des effectifs engagés portera non seulement sur la surveillance des festivités, bals et manifestations populaires, mais aussi sur la sécurisation des zones touristiques à forte fréquentation", explique le communiqué.

Militaires et pompiers aussi mobilisés

En plus des policiers et gendarmes, 7.000 militaires de l'opération Sentinelle et 44.000 sapeurs-pompiers seront déployés sur toute la surface du pays. "Une attention particulière sera portée aux gares et interconnexions ainsi qu'aux zones publiques des aérogares", ajoute le ministère.

Pour la seule ville de Paris, près de 11.000 policiers et gendarmes s'occuperont de la sécurité du défilé, du concert et du feu d'artifice, ainsi que des lieux sensibles. A Nice, où doivent avoir lieu les commémorations de l'attentat commis l'an dernier sur la promenade des Anglais, quelque 1.200 membres des forces de l'ordre seront mobilisées.