14 juillet : quatre avions Mirage de la BA 133 survolent la ville de Nancy

"C'est une très grande fierté, je suis très honoré de participer à l'évènement devant un public aussi nombreux" témoigne en direct sur France bleu sud Lorraine ce mardi matin, le commandant Lionel de la base aérienne de Nancy Ochey, à quelques heures du défilé du 14 juillet à Paris.

Selon le militaire nancéien, "ce n'est pas une mission de routine, le 14 juillet, c'est plutôt exceptionnel", il confie qu'il s'agit pour lui d'une première participation après un travail de plus de 10 ans sur Mirage 2000 et plus de 2000 heures de vol. L'ensemble des pilotes choisis sont tous expérimentés. Si le commandant Lionel évoque une mission "en soi standard", sa particularité est de rassembler de nombreux moyens aériens, "une cinquantaine d'avions et une vingtaine d'hélicoptères qui nécessitent beaucoup de coordination". Le pilote de Nancy précise que la préparation au défilé parisien a débuté il y a plusieurs semaines, deux vols d'entrainements dont un au-dessus de Paris s'est organisé la semaine dernière.

A leur retour de Paris, les quatre Mirage ont survolé Nancy et son monument de la Porte Désilles.

